Науковці спробують створити штучні сонячні затемнення: як це відбуватиметься і навіщо

За кілька тижнів науковці запустять космічний корабель Proba-3, два супутники якого імітуватимуть повне затемнення Сонця. Так науковці намагаються зрозуміти сонячні збої в наземних технологіях під час цього явища.

Під час польоту, організацією якого займаються в Європейському космічному агентстві, два прилади будуть з’єднані лазерами та датчиками світла, повідомляє The Guardian. При цьому один зонд блокуватиме світло Сонця, яке потрапляє на інший.

На планування місії витратили понад 10 років, адже для її успіху потрібно було створити серію складних датчиків, які будуть утримувати два супутники дуже близько одне до одного.

У ході місії космічні апарати будуть облітати Землю на відстані 144 метри один від одного, створюючи єдину обсерваторію.

"Коли два супутники опиняться на правильній орбіті, один з них випустить диск, який точно закриє сонце, яке видно з другого супутника. Таким чином утворюватиметься затемнення, які триватимуть до шести годин на день", – розповів менеджер проєкту Proba-3 Деміен Галано.

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Завдяки цьому науковці намагатимуться вивчити корону – верхній шар атмосфери Сонця, – яка допоможе зрозуміти, як воно спричиняє збої в лініях електропередач, супутниках GPS та інших земних технологіях.

На Землі повні сонячні затемнення трапляються, коли Місяць закриває собою сліпуче світло. Завдяки цьому доступною для огляду науковцями залишається вогняна атмосфера зірки – корона.

Вчені особливо зацікавлені у вивченні цієї частини Сонця через її температуру. Якщо поверхня зірки нагрівається до близько 6000°С, то температура її корони становить близько 1 мільйона °С.

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"На жаль, повні сонячні затемнення відбуваються на Землі в середньому приблизно кожні два роки, і вченим часто доводиться долати великі відстані та бути залежними від погоди, щоб їх вивчити – тоді як спостереження можуть тривати лише кілька хвилин", – пояснює фахівець сонячної енергії з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) Франциско Дієго.

Натомість допомогти розгледіти сонячну корону не здатні навіть спеціальні пристрої – коронографи. Хоча вони й можуть імітувати затемнення на телескопах, але завдяки ним науковці не можуть спостерігати за короною Сонця в деталях.

"Ми захищені атмосферою та радіаційними поясами Ван Аллена, які оточують Землю. Однак у космосі немає такого захисту від цього випромінювання, і якщо ми хочемо відправити чоловіків і жінок на Місяць і Марс, нам варто знати, як буде поводитися сонячна корона", – сказав Франциско Дієго.

У Європейському космічному агентстві вважають, що місія може стати орієнтиром для наступних космічних польотів, у ході яких можуть досліджувати гравітаційні хвилі, екзопланети і чорні діри.

"Це надзвичайно багатообіцяюча технологія. Це також дуже складно технічно. Зробити це правильно буде непросто, але дуже корисно", – додав Франциско Дієго.

Нагадаємо, дослідники намагаються знайти спосіб, як уникнути потенційних зіткнень астероїдів із Землею – для цього вони імітують ядерний вибух у лабораторії.