У 140 разів перевищує діаметр Чумацького Шляху: вчені знайшли дует струменів чорної діри

Астрономи виявили дует струменів чорної діри, що "стріляють" у протилежних напрямках. За їхніми підрахунками, це найбільш потужні промені з усіх, які колись бачили.

Їхній діаметр приблизно в 140 разів перевищує діаметр нашої величезної галактики Чумацький Шлях, йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі Nature, пишуть Reuters і Popular Science.

Ця космічна мегаструктура виникла, коли Всесвіту було лише 6,3 мільярда років. Науковці назвали її на честь гіганта з грецької міфології – Порфіріон.

За цей час вона викинула енергію, еквівалентну трильйонам Сонць, у 23 мільйони світлових років простору.

Астрономи кажуть, що подальші дослідження можуть пролити світло в те, як виникли галактики в найдавніші епохи Всесвіту.

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"Вчені вважають, що галактики та їхні центральні чорні діри еволюціонують спільно.

Тож одним із ключових аспектів цього є те, що струмені можуть поширювати величезну кількість енергії, яка впливає на ріст галактик-господарів та інших галактик поблизу них", – пояснив співавтор дослідження професор астрономії та науки про дані Каліфорнійського технологічного інституту Джордж Джорговскі.

Як виглядає стурктура Порфіріон

Науковці знають, що сотні реактивних систем чорних дір мали певний вплив на ранню еволюцію Всесвіту через випромінювання космічних променів, важких атомів, магнітних полів і тепла.

Але лише нещодавно вони почали усвідомлювати масштаби їхньої важливості. Зміна у ставленні відбулася в останні роки після використання європейського радіотелескопа LOFAR (Low Frequency Array – масив низьких частот) для дослідження неба на надмасивних чорних дір.

До моменту відкриття Порфіріона було задокументовано понад 10 тисяч реактивних систем чорної діри.

Струмені Порфіріона поширюються в полярних напрямках від надмасивної чорної діри, яка лежить у центрі галактики приблизно в 10 разів більшої за Чумацький Шлях і приблизно за 7,5 мільярда світлових років від Землі.

Ці потоки енергії поширюються приблизно на 40% відстані далі, ніж з системи Алькіоней, яку відкрили у 2022 році також за допомогою LOFAR.

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"До цього моменту ці гігантські реактивні системи здавалися феноменом недавнього Всесвіту.

Якщо такі далекі струмені можуть досягати масштабу космічної мережі, тоді кожне місце у Всесвіті могло бути піддано впливу чорної діри в якийсь момент космічного часу", — пояснив провідний автор і постдокторант Каліфорнійського технологічного інституту Мартійн Оей.

Астрономи також визначили, що у Порфіріона є "режим", коли гігантські гравітаційні сили надмасивної чорної діри починають тягнути й нагрівати навколишній матеріал. Вони випромінюють енергію у вигляді струменів.

Такі чорні діри є основним елементом молодого Всесвіту, тоді як реактивні версії більш поширені в сьогоденні.

На думку вчених, Порфіріон вказує на те, що колись могло існувати багато подібних і, можливо, більших мегаструктур.

"Можливо, ми дивимося на верхівку айсберга. Наше дослідження LOFAR охопило лише 15% неба. І більшість із цих гігантських реактивних літаків, ймовірно, важко помітити, тому ми вважаємо, що таких гігантів набагато більше", – сказав Мартійн Оей.