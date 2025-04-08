Вчені заново вивели доісторичний вид вовків, які були прототипом "лютововків" з "Гри престолів"

Такий вигляд мали вовченята, коли їм був один місяць

Американські дослідники заявили про відновлення доісторичної породи "вовка жахливого", що вимер близько 10 тисяч років тому.

Саме ця порода стала прототипом "лютововків" із популярного серіалу "Гра престолів".

Про це повідомляє Associated Press.

Американська компанія Colossal Biosciences, яка проводила експеримент, повідомляє про виведення трьох дитинчат "вовка жахливого". Їм наразі від трьох до шести місяців і мешкають вони у "невідомому безпечному місці" у США.

Як і в доісторичних родичів, у тварин біла шерсть та великі м’язисті щелепи. Крім того, цей вид вирізняється масивністю.

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Вчені дізналися про специфічні риси цього виду, досліджуючи стародавню ДНК зі скам’янілостей. Зокрема, дослідники вивчили зуб вовка віком 13 тисяч років, знайдений в Огайо, а також фрагмент черепа віком 72 тисячі років, знайдений в Айдахо. Вони обидва є частиною колекції музею природної історії.

Тоді вчені взяли клітини крові живого сірого вовка та використали спеціальну технологію, щоб генетично їх модифікувати. Генетичний матеріал вони перенесли у яйцеклітину домашньої собаки.

Коли ембріони були готові, їх передали сурогатам – домашнім собакам. Через 62 дні на світ з’явилися троє дитинчат.

Такий вигляд мають дорослі вовки цього виду Colossal Biosciences

Попри те, що візуально вовченята схожі на своїх пращурів, швидше за все, вони ніколи не зможуть бути на сто відсотків схожими на прадавніх родичів через інші умови життя.

"Те, чого вони, ймовірно, ніколи не навчаться – це вбити гігантського лося або великого оленя", – зауважив головний експерт Colossal з догляду за тваринами Метт Джеймс.

Причина у тому, що дитинчата не матимуть можливості спостерігати за цим процесом і вчитися у своїх батьків, кажуть вчені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що палеонтологи ідентифікували новий вид доісторичного птаха, кістки якого вчені знайшли майже два десятиліття.