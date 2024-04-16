Як виникло життя на Землі? Вчені відтворили умови формування "будівельних блоків" організмів

Ілюстрація того, як тепло могло протікати через підземні мережі взаємопов’язаних геологічних тріщин

Вчені зробили новий крок, щоб з'ясувати джерело походження життя на Землі. Вони провели експеримент, щоб відтворити умови, в яких утворилися біополімери – сполуки, необхідні для створення живого організму.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, повідомляє The Washington Post.

На початку 1950-х років вчений Стенлі Міллер провів революційний експеримент, в якому спробував відтворити умови ранньої Землі. До з’єднаних між собою колб він додав кілька простих речовин, які, як вважалося, були присутні в атмосфері та океанах молодої планети.

Науковець нагрів їх і вдарив електричним струмом, імітуючи блискавку. З цього "первісного бульйону" з'явилися амінокислоти – "будівельний матеріал" для білків.

У новому експерименті група німецьких вчених замінила колби на крихітні розгалужені мережі тріщин, подібні до тих, що утворюються в гірських породах. Їх створили у крихітному шматочку інертної тефлоноподібної речовини (FEP), який затиснули між двома сапфіровими пластинами.

Науковці пропускали через тріщини воду разом із ключовими для живих організмів хімічними речовинами. Зокрема, в одному з експериментів використовували гліцин (найпростішу амінокислоту) та триметилпропан.

Потім дослідники подавали у тріщини тепло, імітуючи процес, який може відбуватися біля гідротермальних джерел в океані або в пористих породах біля геотермального басейну. Без нагрівання реакції протікали дуже важко.

Науковці виявили, що тепло, яке протікає через геологічні мережі, сортує і фільтрує молекули, допомагаючи їм створювати довші ланцюги – біополімери, які є "будівельними блоками" для живих організмів. Зокрема, до біополімерів належать нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК), пептиди, білки, вуглеводи й полісахариди.

За словами співавтора дослідження Крістофа Маста, теплові потоки в гірських породах могли виникати в різних геологічних умовах і були "повсюдними" на ранній Землі.

Надалі вчені планують створити мережу тріщин з геологічних матеріалів і побудувати більші мережі сполучених між собою секцій.

Нагадаємо, вчені припустили, як могла би виглядати Земля, якби людства не існувало.