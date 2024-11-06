Вчені виявили чорну діру-ненажеру: вона поглинає енергію в 40 разів швидше за теоретичний максимум

Вчені з'ясували, що надмасивна чорна діра LID-568, яка виникла незадовго після Великого вибуху, поглинає матерію в 40 разів швидше за теоретичний максимум. Однак вони поки не знають, як їй це вдається.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, повідомляє Reuters.

LID-568 – чорна діра, маса якої приблизно в 10 мільйонів разів більша за масу Сонця. Вчені вважають, що вона сформувалася приблизно на 11% від поточного віку Всесвіту або через 1,5 мільярда років після Великого вибуху.

Чорні діри – надщільні об’єкти, які поглинають газ, пил, зірки та іншу матерію, що розташована поблизу. Їхня гравітація настільки сильна, що утримує навіть світло. Вважається, що в центрі більшості галактик розташовані чорні діри.

У 2022 році космічний телескоп Джеймса Вебба виявив, що в ранньому Всесвіті існували надмасивні чорні діри. Це відкриття здивувало науковців, адже вважалося, що для накопичення такої величезної маси необхідний більший час.

РЕКЛАМА:

"Існування надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті кидає виклик нашим поточним моделям утворення та росту чорних дір", – сказав тоді астроном і провідний автор дослідження Х’євон Су.

Тепер пристрій Вебба відслідкував рентгенівська випромінювання LID-568 і виявив, що чорна діра поглинає матерію у 40 разів швидше, ніж передбачає гіпотетичний максимум межі Еддінгтона.

Читайте також : Науковцям вперше вдалося детально розгледіти рух плазми поблизу чорної діри: чому це важливо

"Межа Еддінгтона – це теоретична межа для максимального виходу енергії, яку чорна діра може виробити в процесі акреції.

Ця теоретична межа припускає, що зовнішня сила від випромінювання, створеного під час процесу акреції, врівноважує гравітацію матеріалу в процесі його поглинання", – пояснила астрономка і співавторка дослідження Джулія Шарвейтер.

Тепер науковці припускають, що надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті могли утворитися завдяки процесу швидкої акреації.

"Дотепер нам бракувало спостережних підтверджень того, як ці чорні діри могли так швидко рости в ранньому Всесвіті", – додав Х’євон Су.

Водночас вчені поки не з’ясували, який механізм допомагає LID-568 швидко поглинати значну кількість матерії.

Раніше астрономи змогли довести існування трьох гравітаційно пов’язаних об’єктів в системі чорної діри – це вважають першим прямим доказом утворення чорної діри шляхом прямого колапсу, а не вибуху.