Вчені знайшли найбільший корал у світі поблизу Соломонових островів: його видно із космосу

Вчені у водах Соломонових островів знайшли найбільший корал у світі, який видно із космосу.

Йому від 300 до 500 років, повідомляють The Guardian та CNN.

Корал Pavona clavus виявили під час експедиції на Соломонові острови у західній частині Тихого океану, відомій як "кораловий трикутник". Поки на нього не натрапили вчені, місцеві рибалки, ймовірно, сприймали корал за валун.

Окружність Pavona clavus сягає 183 метрів. Його ширина – 34 метри, довжина – 32 метри, а висота – понад 5 метрів.

Корал утричі більший за раніше відомого "рекордсмена", який розташований у водах біля Американського Самоа, та довший за найбільшу тварину у світі – синього кита.

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Корал Pavona clavus зблизька Manu San Felix/National Geographic Pristine Seas

Pavona clavus – це складна мережа окремих коралових поліпів, які росли протягом 300-500 років. Він поєднує у собі різні кольори – коричневий з яскравими жовтими, синіми та червоними відтінками.

"Саме тоді, коли ми думаємо, що на планеті Земля більше немає нічого, що можна було б відкрити, знаходимо масивний корал, який складається з майже мільярда маленьких поліпів, наповнений життям і кольором.

Але є привід для занепокоєння. Попри своє віддалене розташування, цей корал не є захищеним від глобального потепління та інших антропогенних загроз", – наголосив морський еколог Енрік Сала.

На відміну від коралового рифу, який є мережею колоній, знайдений корал – це окрема одиниця. Протягом століть він безперервно розростався з поліпів, які є похідними від морських безхребетних тварин типу кишковопорожнинних. Вони оселилися на морському дні, розмножувалися і створювали мільйони генетично ідентичних груп.

Нагадаємо, вчені виявили під водою гору, яка у декілька разів вища за хмарочоси в ОАЕ.