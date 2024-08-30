Вчені виявили гору під водою. Вона у декілька разів вища за хмарочоси в ОАЕ

Команда дослідників-океанографів під керівництвом Інституту океану Шмідта виявила підводну гору площею 70 квадратних кілометрів. Вона розташована у Тихому океані за майже півтори тисячі кілометрів від узбережжя Чилі.

Вчені здійснили 28-денну експедицію, у ході якої з’ясували, що гора – це частина підводного гірського хребта, який є "домівкою" для губчастих садів, стародавніх коралів та рідкісних морських тварин. Науковцям навіть вдалося вперше зафільмувати новий вид кальмара, пише CNN.

Дослідники кажуть, у світі є щонайменше 100 тисяч підводних гір, висота яких понад тисяча метрів. Тож висота цієї гори їх неабияк здивувала – понад 3 тисячі метрів. Вони кажуть, це майже у 4 рази більше за Бурдж Халіфа – найвищий хмарочос у світі, розташований в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), який налічує 163 поверхи, а його висота – 828 метрів.

Відомо, що команда здійснила занурення на дослідницькому судні R/V Falkor. Експерти нанесли гору на карту за допомогою сонарної (гідроакустичної) системи, розташованої під корпусом корабля.

"Звукові хвилі опускаються вниз і відбиваються від поверхні. Ми вимірюємо час, який потрібен, щоб повернутися і виміряти їх. Завдяки цьому ми матимемо уявлення про поверхню морського дна.

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Це важливо, тому що на сьогодні лише близько 26% морського дна нанесено на карту з такою роздільною здатністю. А морське дно займає 71% поверхні нашої планети", – зазначила Юотіка Вірмані, виконавча директорка Інституту океану Шмідта.

Окрім того, науковці дослідили один із підводних гірських хребтів і виявили регіон, де проживає багато морських тварин, зокрема й рідкісні.

Дослідникам вдалося зафільмувати примарного білого восьминога Каспера, якого вони вперше побачили в південній частині Тихого океану.

Вони також помітили двох рідкісних сифонофор Bathyphysa siphonophores – морські організми, які живуть колоніями з безлічі поліпів і медуз, з'єднаних між собою.

"Ми ніколи не ловили восьминога (Каспера – ред.), тому він ще не має наукової назви", – додала Вірмані.

Команда також зняла на відео кальмара Promachoteuthis, відомого раніше лише за кількома зібраними зразками.

Команда також зняла на відео кальмара Promachoteuthis Інститут океану Шмідта (Schmidt Ocean Institute)

За словами науковців, ці знахідки стали головними подіями третьої експедиції дослідницького судна до океанічного хребта Наска, розташованого біля західного узбережжя Південної Америки.

Як зазначила Юотіка Вірмані, цей регіон може стати претендентом на створення першої у світі морської природоохоронної зони у відкритому морі, згідно з угодою Організації об’єднаних націй, ухваленою у 2023-му році.

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