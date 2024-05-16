Обертається навколо зорі, яка "світитиме довше за Сонце": вчені виявили нову планету

Команда дослідників з університетів Бельгії, Берна (Швейцарія), Бірмінгема та Кембриджа (Англія) і штату Массачусетс (США) відкрила нову екзопланету Speculoos-3b, яка обертається навколо ультрахолодної червоної карликової зірки.

За розміром вона нагадує Землю та розташована на відстані 55 світлових років від нашої планети. Speculoos-3b потрібно 17 годин, щоб здійснити повний оберт навколо зірки, повідомляють The Guardian та Phys.org.

У науковому журналі Nature Astronomy, де опублікували деталі космічного відкриття, йдеться, що її виявили у рамках проєкту SPECULOOS, який створили для пошуку екзопланет. Для цього встановили мережу телескопів по всьому світу.

Планету помітили, коли та "блукала поверхнею" карликової зорі, спричиняючи затемнення світла. Вона більш ніж вдвічі холодніша за Сонце, але у 10 разів менша та у 100 менш яскрава, тож світитиме довше, кажуть дослідники.

"Ми розробили SPECULOOS спеціально для спостереження за сусідніми надхолодними карликовими зірками в пошуках кам'янистих планет, які добре піддаються детальному вивченню", – розповів Мішель Гіллон, астроном з Льєзьського університету (Бельгія).

Амаурі Тріо, професор екзопланетології з Бірмінгемського університету, зазначив: незважаючи на те, що надхолодні карликові зорі холодніші і менші за Сонце, їхня тривалість життя набагато довша – близько 100 мільярдів років. Вчені припускають, що це будуть останні зірки, які сяятимуть у Всесвіті.

На їхню думку, це може відкрити можливості для розвитку життя на орбітальних планетах. Але у випадку Speculoos-3b будь-який організм зіткнеться з надзвичайно суворим середовищем. Завдяки вузькій орбіті вона отримуватиме у майже 16 разів більше енергії, ніж Земля.

"У такому середовищі наявність атмосфери навколо планети вкрай малоймовірна", – зауважив Жюльєн де Віт, планетолог з Массачусетського технологічного інституту (США).

Також науковці додали, що у подальшому спостерігатимуть за екзопланетами за допомогою телескопа Джеймса Вебба. Так вони отримають інформацію про їхню поверхню та потенціал атмосфери.

Нещодавно ми розповідали про нововиявлену планету, на поверхні якої постійно відбуваються виверження вулканів.