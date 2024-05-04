Вчені виявили нову екзопланету і назвали її іменем героя із "Гаррі Поттера"

Вчені виявиили нову екзопланету, яка майже втричі більша за Землю

Вивчаючи дані, які зібрав транзитний супутник NASA для дослідження екзопланет (Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS), астрономи відкрили планету-рекордсменку.

Їй дали прізвисько Персіваль – на честь одного з героїв книг про Гаррі Поттера – батька директора школи магії Гоґвортс Альбуса Дамблдора.

Як пише Space.com, офіційна назва планети – TOI 4633 c, вона приблизно втричі більша за Землю та розташована орієнтовно за 309 світлових років від неї.

Персіваль помітили тому, що вона перетинає (транзитує) поверхню зорі TOI 4633, навколо якої обертається. Ця екзопланета спричинила крихітний провал у світлі. Супутник TESS достатньо чутливий, щоб помітити такі зміни.

З’ясували, що планеті потрібно близько 272 земних днів, щоб обернутися навколо своєї зірки, яка за розміром майже як Сонце.

За словами дослідників, Персіваль має декілька особливостей.

"Вона особлива своєю орбітою, тим, що розташована в зоні, придатній для життя (тут не надто високі чи низькі температури) і тим, що обертається навколо яскравої зірки. Тому їй дали ще одне прізвисько – "Зона Золотоволоски", – зазначила Нора Айснер, науковиця з Центру обчислювальної астрофізики.

Персіваль має найбільш витягнуту орбіту серед планет своєї категорії – тих, що подібні до Нептуна.

За даними супутника для дослідження екзопланет TESS, вона має другу за довжиною орбіту серед виявлених з моменту запуску його в космос у 2018 році.

Нововиявлену планету назвали Персіваль - на честь одного з героїв книг про Гаррі Поттера alexaldo/Depositphotos

Хоча Персіваль розташована в придатній для життя зоні, навряд чи так зможуть існувати організми. Вчені припускають, що планета, ймовірно, не має твердої поверхні та складається з густої атмосфери водяної пари, водню і метану, що робить її більш схожою на газового гіганта Сонячної системи, ніж на світ, який є на Землі.

Однак Персіваль може обертатися навколо екзомісяця, який був би більш сприятливим для живих істот.

"Якби ця планета мала супутник, він, ймовірно, мав би тверду поверхню, що могло б стати чудовим місцем для пошуку води", – сказала Ейснер.

Наразі жодних ознак цих екзомісяців виявити не вдалося, зазначили вчені.

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