Вчені з’ясували справжнє походження Христофора Колумба: цю таємницю не могли розгадати кілька століть

Мандрівник XV століття Христофор Колумб був євреєм родом із Західної Європи.

Про це заявили іспанські вчені, які використали аналіз ДНК для розкриття цієї багатовікової таємниці, пише CNN.

Кілька країн сперечалися щодо походження та остаточного місця поховання першовідкривача Америки. Багато істориків поставили під сумнів традиційну теорію про те, що Колумб прибув із Генуї (Італія). За іншими теоріями він був іспанським євреєм, греком, баском, португальцем чи британцем.

Щоб розгадати таємницю, дослідники провели 22-річне розслідування під керівництвом експерта-криміналіста Мігеля Лоренте, перевіривши крихітні зразки останків, похованих у Севільському соборі.

Вони порівняли їх із відомими родичами та нащадками мандрівника. Їхні висновки були оприлюднені в документальному фільмі під назвою "ДНК Колумба: Справжнє походження" – його презентували на іспанському телеканалі TVE.

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"У нас є ДНК Христофора Колумба, дуже часткова, але достатня. У нас є ДНК Ернандо Колона, його сина. І в Y-хромосомі (чоловічій), і в мітохондріальній ДНК (переданій матір’ю) Ернандо є риси, сумісні з єврейським походженням", – сказав Мігель Лоренте.

Відомо, що до того, як монархи Ізабелла і Фердинанд наказали євреям і мусульманам прийняти католицьку віру або залишити іспанські землі, там мешкало близько 300 тисяч євреїв. Багато з них розселилися по всьому світу.

Проаналізувавши 25 можливих місць, вчені встановили, що Колумб народився саме в Західній Європі. Вони підтвердили попередні теорії про те, що останки в Севільському соборі належали Колумбу.

"Дослідження національності Колумба було ускладнене рядом факторів, зокрема великою кількістю даних. Але результат майже абсолютно точний", – сказав Лоренте.

Колумб помер у Вальядоліді (Іспанія), у 1506 році, але хотів, щоб його поховали на острові Еспаньйола, який сьогодні поділяють Домініканська Республіка та Гаїті. Його останки були перевезені туди в 1542 році, а потім – на Кубу в 1795 році. До Севільї вони потрапили 1898 році.

Раніше археологи знайшли найдавніший в Середземному морі корабель – він затонув 3300 років тому.