Вчені за ДНК визначили особу офіцера, який загинув в експедиції майже 200 років тому

У 1845 році дослідник сер Джон Франклін разом із командою вирушив в експедицію по канадській Арктиці. Їхні кораблі застрягли серед льоду в океані і понад 100 осіб загинули.

Через 179 років вчені за допомогою ДНК змогли встановити особу одного з членів експедиції. Вони визначили, що він був офіцером і став жертвою канібалізму.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в Journal of Archaeological Science, пише The New York Times.

У 1845 році корабель експедиції Франкліна відплив з Англії – команда зі 128 осіб вирушила на пошуки Північно-Західного проходу.

Члени команди 19 місяців провели на кораблях, які застрягли серед льоду в океані. В останньому письмовому повідомленні від експедиції Франкліна йшлося про загибель 24 людей.

Однак майже вся команда – понад 100 людей – загинули в цій експедиції. Останки та артефакти "приреченої" подорожі розкидані навколо острова Короля Вільяма та півострова Аделаїда в Канаді.

Нещодавно команді археологів на чолі з Дугласом Стентоном з Університету Ватерлоо вдалось ідентифікували останки третього за рангом офіцера експедиції – капітана Джеймса Фіцджеймса, який загинув орієнтовно в 1848 році.

Вчені зіставити ДНК зуба, який знайшли на острові Короля Вільяма, з ДНК прямого нащадка капітана.

Фото нижньої щелепи Фіцджеймса, на яких видно надрізи в двох місцях, що є доказом канібалізму. Енн Кінлісайд

"Хоча останки, які ми вивчали з археологічних пам’яток, були відкритими більше століття, збереглося достатньо ДНК, щоб ми могли встановити базову інформацію для порівняння", – сказав доктор Стентон.

Дослідникам пощастило знайти щелепну кістку Фіцджеймса з зубами. Вчені зауважили, що ДНК у зубних коренях зазвичай добре зберігається.

Серед вчених є чимало припущень, що сталося з тими членами команди, які вижили у цій експедиції. Місцеві інуїти розповіли досліднику Джону Рею, що вони бачили докази осквернення та канібалізму.

За словами доктора Стентона, порізи на щелепі Фітцджеймса свідчать про посмертне розчленування, ймовірно, ножем.

З 13 окремих останків, знайдених на острові Короля Вільяма, чотири мали ознаки канібалізму.

Припливний острів на острові Короля Вільяма, де знайшли рештки екіпажу. Доктор Стентон

"Те, що сталося з цією експедицією, було аномалією. Це була найгірша дослідницька катастрофа в історії Арктики", – зауважив дослідник та автор книг про Арктику Кен Макгуган.

Він припускає, що чоловіки заразилися паразитарною інфекцією трихінельозом, після того, як з'їли недостатньо прожарене м'ясо білого ведмедя.

Однак науковці поки не мають єдиної версії загибелі такої великої кількості людей – тож вона залишається загадкою.