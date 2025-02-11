Рідкісна зустріч: вчені вперше зазнімкували глибоководну рибу-хижака на мілководді

Вперше в історії зоологам вдалось зафіксувати на відео, як риба Чорний диявол (Melanocetus johnsonii) плаває на мілководді у водах біля Тенеріфе в Іспанії.

Цього глибоководного хижака помітили лише за два кілометри від пляжу Сан-Хуан – далеко від його звичайного середовища проживання, повідомила команди Condrik Tenerife.

Морський біолог Лайя Валор і її команда з Condrik-Tenerife проводили дослідження акул. Спочатку Валор подумала, що бачить шматок пластику, який плавав у воді. Придивившись уважніше, вона зрозуміла, що це жива Чорна риба-диявол, яка вперше зустрічається в цьому регіоні на такій малій глибині.

Риба була вже поранена, тож прожила лише кілька годин, але дослідникам вдалося детально задокументувати цю зустріч.

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"На сьогодні записи дослідників в основному складаються з личинок, мертвих дорослих особин або зразків, помічених підводними човнами під час глибоководних наукових експедицій. Це, ймовірно, перше у світі зареєстроване спостереження живого дорослого Чорного диявола серед білого дня та на поверхні вод", – зазначили в організації.

Причина присутності морського хижака на мілководді невідома. Можливо, через хворобу, дезорієнтацію, втечу від хижака тощо.

Чорний диявол – глибоководний хижак, який живе на морському дні на глибині від 200 до 2000 метрів. Він використовує свій спинний відросток, наповнений симбіотичними біолюмінесцентними бактеріями як приманку для здобичі.

Глибини, у яких мешкає Чорний диявол, належать до батипелагічної зони, також відомої як опівнічна зона. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), температура там залишається постійною – близько 39оС, адже сонячне світло не може проникати у воду на такій глибині.

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