Науковці виявили, що немовлята здатні розпізнавати складні звукові послідовності

Науковці вважають, що здатність розпізнавати мовлення може бути вродженою

Вченим з’ясували, що мозок немовлят може фіксувати і розпізнавати складні звукові послідовності, які підпорядковуються правилам, подібним до мовних. Відкриття доводить, що здатність знаходити зв’язок між сукупністю звукових сигналів є вродженою.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в PLOS Biology, інформує MedialXpress.

Раніше дослідники встановили, що новонароджені діти можуть вивчати послідовності звуків або навіть складів, які чують послідовно.

Однак часто людська мова значно складніша і вимагає більших зусиль для інтерпретації, як буває зі складними підрядними реченнями.

Попередні дослідження показали, що діти починають опановувати складні правила рідної мови у віці до двох років.

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Експерименти з навчанням засвідчили, що навіть немовлята у віці п’яти місяців можуть демонструвати знання правил у немовних звуках, як-от тонах.

"Навіть наші найближчі родичі, шимпанзе, можуть розпізнавати складні акустичні моделі, вбудовані в тони", – говорить співавтор дослідження Саймон Таунсенд з Цюріхського університету (Швейцарія).

Тепер команді вчених вдалося побачити докази здатності розпізнавати шаблони мови між несуміжними звуками в мозковій активності шестимісячних немовлят та новонароджених.

У ході дослідження малятам вмикали складні звукові послідовності – у цей час науковці ретельно спостерігали за діяльністю їхнього головного мозку.

Спершу новонароджені віком лише кілька днів прослуховували кілька послідовностей, де перший тон був пов’язаний із третім. Після шести хвилин першого етапу малятам пропонували слухати звуки такої ж схеми, але з іншою висотою.

Ці послідовності були або правильними, або мали помилку в шаблоні. За допомогою використання ближньої інфрачервоної спектроскопії дослідники вимірювали активність мозку. Завдяки цьому вони встановили, що новонароджені діти дійсно здатні реагувати на помилки в мовленні.

За словами Ясуйо Мінагави з Університету Кейо в Токіо (Японія), важливу роль у цьому процесі відіграє лобова частка – ділянка мозку, яка розташована відразу за чолом і відіграє вирішальну роль для новонароджених.

За спостереженнями вчених, під час неправильних послідовностей тонів у немовлят збільшувалася активність лівої півкульної мережі, яка бере участь в обробці мови.

Така ж реакція спостерігалася і в шестимісячних малят.

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Дослідники зробили висновок, що складні звукові моделі мозку здатні сприймати мову від народження. Однак протягом перших шести місяців мережі мозку, які відповідають за розпізнавання мови, стають більш стабільними.

"Наші результати демонструють, що мозок здатний реагувати на складні правила, подібні до тих, які є в мові, з першого дня.

Те, як області мозку об’єднуються під час процесу навчання у новонароджених, свідчить про те, що ранній досвід навчання може бути вирішальним для формування мереж, які пізніше підтримують обробку складних акустичних моделей", – пояснює Ютта Мюллер з кафедри лінгвістики Віденського університету.

За словами науковців, ці відкриття важливі для розуміння того, як середовище впливає на ранній розвиток мозку. Вони вважають, що існує перспектива стимуляції розвитку мозку новонароджених за допомогою музичної взаємодії.

Раніше дослідники з’ясували, що спілкування дорослих з дитиною в ранньому віці здатне вплинути на формування структури її головного мозку, що сприяє мовленню та об’єму словникового запасу малюків у майбутньому.