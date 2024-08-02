Вчені виявили скам'янілість предка молюсків, який проживав на планеті пів мільярда років тому

Істота не мала панцирю, як сучасні молюски, але її тіло вкривали шипи

Науковці виявили раніше невідомий вид найпримітивнішого молюска. Істота населяла планету 500 мільйонів років тому.

Новий вид молюсків вдалося встановити завдяки зразку скам’янілості, яку знайшли в південній провінції Китаю Юньнань. Команда дослідників назвала вид Shishania aculeata, повідомили в пресслубжі Оксфордського університету, що у Великій Британії.

Першу частину назви молюск отримав на честь видатного дослідника скам’янілостей Шішана Зханга. А другу, що з в перекладі з латини означає "колючий", – за характерні шипи на тілі.

Скам’янілість геологічного періоду раннього кембрію – приблизно 514 мільйонів років тому – виявив один з авторів дослідження, доктор філософії Юньканського університету в Китаї Гуанджу Зханг.

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"Спочатку я подумав, що скам’янілості, які за розміром не перевищували мій великий палець, непомітні. Під збільшувальним склом вони здавалися дивними, колючими і зовсім не схожими на будь-які інші скам’янілості, які я бачив.

Спершу я назвав їх "гнилими пластиковими пакетами" через візуальну схожість. Коли я знайшов більше цих скам’янілостей і проаналізував їх у лабораторії, то зрозумів, що це був молюск", – розповів Гуанджу Зханг.

Подальше вивчення скам’янілостей показали, що науковці виявили раніше невідомий вид найпримітивнішого молюска – плоского безпанцирного слимака, вкритого захисним колючим панциром.

Усі знайдені скам’янілості Shishania aculeata не перевищують довжини в кілька сантиметрів. Примітивні молюски мали характерні невеликі гострі голки (склерити), які утворювалися з хітину – матеріалу, який наявний в раковинах сучасних крабів, комах і деяких грибів.

"Ми знайшли мікроскопічні частині всередині конічних шипів, що покривають тіло Shishania, які показують, як вони утворювалися при житті. Така інформація є неймовірно рідкісною навіть у винятково гарно збережених скам’янілостях", – поділився автор-кореспондент, доцент Департаменту наук про Землю Оксфордського університету Люк Паррі

Дослідження зразків, результати яких опублікували в журналі Science, показали, що нижня частина тварини була голою мускулистою ступнею, як у слимака, яку молюск міг використовувати для пересування морським дном.

На відміну від більшості молюсків, Shishania не мав панциря, що свідчить про те, що він представляє дуже ранню стадію еволюції молюсків.

Сучасні молюски набувають безлічі форм, адже до цієї групи входять равлики, кальмари та восьминоги.

Як зазначають учені, цієї різноманітності істоти досягли внаслідок еволюції в період Кемберійського вибуху – раптового переходу від примітивних до більш складних організмів, що відбувся приблизно 540-530 млн років тому.

Схематичне зображення тіла Shishania aculeata Гуанджу Зханг

Відкритий вид, на думку дослідників, належить до проміжного етапу еволюції істот, яка передувала переходу до відомих нам молюсків.

"Спроба розгадати, як виглядав спільний предок таких різних тварин, як кальмари та устриці, є серйозною проблемою для біологів-еволюціоністів і палеонтологів, яку не можна вирішити, вивчаючи лише існуючі сьогодні види.

Shishania дає нам унікальний погляд на період еволюції молюсків, скам’янілостей яких ми маємо дуже мало", – пояснив винятковість відкриття Люк Паррі.

Нагадаємо, у січні 2024 року науковці поділилися результатами вивчення гнізда комах віком 29 млн років. Вони виявили, що істоти розмножувалися підземними яйцевими капсулами – способом, що зараз характерний лише для двох груп комах.