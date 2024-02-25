Про вагітність дізналася після похорону чоловіка: вдова бійця з Тернопільщини народила двійню

У Тернополі вдова захисника України Богдана Тленюка Світлана народила двійню – хлопчика і дівчинку. Діти з'явилися на світ у день народження загиблого чоловіка.

Як повідомили у Тернопільському обласному перинатальному центрі "Мати і дитина", символічним стало й те, що матір з дітьми виписали з пологового 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення росіян в Україну.



"Цього понеділка на світ зʼявилися хлопчик і дівчинка, які стали для їхньої мами великою розрадою і символом надії.



Ці дітки – наша незламна віра в перемогу України над безжальним ворогом, у наше світле майбутнє і щасливе сьогодення, яке ми виборюємо десятиліттями. Ми обовʼязково переможемо!", – йдеться дописі медзакладу.



На виписку породіллі з пологового будинку прийшли батьки, друзі, родина та побратими чоловіка. Усі вони є підтримкою та опорою для Світлани, додають медики.

Як писало "Суспільне", Світлані Тленюк – 47 років. Звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік Богдан так і не почув. За словами жінки, про вагітність вона дізналася на третій день після його похорону.



"Мені дуже шкода, що чоловік так і не дізнався про вагітність. Він з першого дня хотів дітей, але в нас не виходило.



Коли він прийшов у відпустку, я йому запропонувала екстракорпоральне запліднення. Дізналася, що в одній з клінік Тернополя для військових діє безкоштовна програма", – розповідала тоді Світлана.



Подружжя прожило разом два з половиною роки. Від першого шлюбу Світлана мала двох синів. У липні минулого року її старший син Назар загинув на війні. Молодшому, Олексієві, зараз 15 років.



Нагадаємо, із пологового будинку міста Володимира, що на Волині, з військовим оркестром зустріли Наталію Цибу – багатодітну маму та дружину загиблого Героя Сергія Циби. Новонароджений син – четверта дитина пані Наталії.

