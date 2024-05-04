"Ми надто сильно тиснемо на гору": у Непалі суд вирішив обмежити кількість сходжень на Еверест

У Непалі розташовані вісім з 10 найвищих вершин світу

Напередодні старту весняного сезону сходжень на Еверест Верховний суд Непалу наказав уряду обмежити кількість дозволів для альпіністів, які планують експедиції на котрусь із восьми вершин.

У постанові суду йдеться про те, що пропускну здатність гір "необхідно поважати", тому потрібно визначити максимальну кількість таких дозволів. Таке рішення суд ухвалив ще в квітні, але його оприлюднили лише тепер, пише France24.

Цією ухвалою суд відреагував на стурбованість альпіністів через забруднення схилів та умови безпеки, розповів виданню адвокат Діпак Бікрам Мішра, який подав петицію щодо обмеження "відвідувачів" Евересту.

"Ми надто сильно тиснемо на гору, і нам потрібно дати їй перепочити", – сказав Мішра.

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У 2019 році на Евересті виник величезний "затор". Він змусив команди годинами чекати сходження на вершину. Водночас тривале перебування на сильному морозі при зниженні рівня кисню може призвести до недуг і виснаження. Причиною щонайменше чотирьох смертей на Евересті називають перенаселеність гори.

У Непалі розташовані вісім з десяти найвищих вершин світу. Уряд держави зазвичай видає дозволи всім охочим зійти на Еверест. Із початку 2024 року непальська влада вже видала 403 таких дозволи. Торік їх було 478 – це найвищий показник за всю історію сходжень.

Коштує дозвіл на сходження на Еверест 11 тисяч доларів

Раніше ми повідомляли, що Непал вимагатиме від альпіністів використовувати чіп для стеження при сходженні на Еверест.