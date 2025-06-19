"Символ боротьби": у Львові протезист утілив мрію захисника, який на війні втратив усі кінцівки

У Львові протезисти здійснили мрію ветерана, який на війні втратив усі кінцівки.

40-річний захисник Микола Шот отримав нові постійні протези ніг із спецдизайном.

Як розповіли у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN, особливий дизайн протезів мав для чоловіка велике значення. Він дуже хотів, аби його куксоприймачі були розфарбовані у військовий піксель.

"Це буде мій символ боротьби та незламності. Я хотів, щоб було саме так", – розповів Микола.

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Його побажання втілив протезист центру Олесь Солодуха. Боєць з нетерпінням чекав на цю мить.

На відео, яке опублікували в UNBROKEN, видно, як ветеран робить перші кроки на нових протезах – зосереджено, впевнено, з радістю на обличчі.

40-річний Микола Шот – боєць бригади "Холодний Яр". Він втратив всі свої кінцівки внаслідок мінометного обстрілу поблизу Часового Яру. Попри важку травму, ветеран докладає неймовірних зусиль, аби адаптуватися до життя в нових обставинах, і мріє взяти участь у Паралімпійських іграх.

У центрі Миколу Шота називають "символом незламності". Кажуть, його шлях до відновлення – один із прикладів нездоланного духу українських захисників.

Раніше ми розповідали, що ветеран, який втратив обидві ноги, вперше після поранення станцював із коханою.