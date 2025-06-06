Під пісню з весілля: ветеран, який втратив обидві ноги, вперше після поранення станцював із коханою

Військовий, який втратив на фронті обидві ноги, вперше після важкого поранення вийшов на паркет.

Разом із дружиною вони виконали танець під пісню, яка лунала на їхньому весіллі, розповіли у реабілітаційному центрі UNBROKEN.

36-річний львів'янин Олександр Жавненко з дитинства займався танцями. Саме на паркеті він зустрів свою майбутню дружину Марічку. Вони разом танцювали у народному ансамблі "Мрія".

З першого дня повномасштабного вторгнення Олександр допомагав Силам оборони як волонтер. Коли його дружина Марічка народила первістку, чоловік мобілізувався до лав 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов". Він був оператором дронів.

Рівно за рік, у жовтні 2024 року, Олександр втратив обидві нижні кінцівки.

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"Як тільки я отримав поранення, Марічка одразу приїхала до мене в Дніпро з маленькою Ліночкою на руках. Це було величезне здивування. Вона підтримала мене і сказала: ми обов'язково станемо на ноги і разом станцюємо", – згадує захисник.

Свій перший танець після поранення подружжя виконало у львівському Будинку вчених під ту саму пісню, що лунала на їхньому весіллі.

"Я не знав, чого очікувати від цього танцю... Але мені так сподобалося! Нічого не боліло, нічого не тиснуло – на відміну від буднів, коли навіть на кухні важко пересуватись. А тут... Я робив те, що люблю. І поруч була Вона", – ділиться Олександр.

Раніше ми розповідали історію ветеранів Анастасії та Олексія, які познайомилися під час реабілітації. Вони отримали важкі поранення на фронті та втратили кінцівки.