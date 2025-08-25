Українські ветерани, серед яких двоє з ампутованими кінцівками, перепливли Босфор

Українські ветерани з ампутаціями на День незалежності перепливли Босфор та показали хороші результати

Українські ветерани, серед яких двоє з ампутованими кінцівками, 24 серпня перепливли протоку Босфор. Вони подолали 6,5 кілометрів з Азії до Європи та показали хороші результати, повідомляє всеукраїнський центр воєнної травми Superhumans.

У запливі брали участь 2800 учасників. Ветерани з ампутаціями навмисне не вказали при реєстрації, що мають інвалідність, адже для них пройти дистанцію нарівні з іншими було принциповим рішенням:

"Ще за день до старту їх могли дискваліфікувати, а зараз ми захоплюємось їхніми результатами!" – зазначають у спільноті.

Ветеран Павло, який через два місяці після підриву на міні та ампутації ноги повернувся до занять у воді, пройшов дистанцію за 1 годину та 23 хвилини.

Триатлоніст Олег, який у ході бойових дій пережив дві контузії, подолав один із найскладніших запливів світу за 1 годинута 24 хвилини.

Ветеран Олександр, який має ампутацію вище коліна, у квітні піднявся до базового табору Евересту, тепер – переплив Босфор за 1 годину та 30 хвилин.

"Це не просто про спорт. Це про відновлення після війни, про силу характеру та приклад для всіх нас. Дякуємо, що надихаєте!" – резюмують у Superhumans Center.

Раніше ми розповідали про військового з ампутацією кисті, який здійснив сходження на гору Казбек.