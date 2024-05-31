У США виявили доісторичні каное: найстарішому з них 4500 років

Науковці встановили вік річкових суден, раніше знайдених в одному з озер штату Вісконсин, що на півночі США.

Усі вони різного віку: наймолодше з них датується 1250 роком нашої ери, а найстаріше побудували за 2500 років до народження Ісуса Христа.

Такі висновки зробило Історичне товариство Вісконсина, повідомляє Arkeonews. Вік доісторичних каное визначали за допомогою радіовуглецевого аналізу – методу датування органічних речовин.

На глибині більше 240 метрів в озері Мендота, що у Вісконсині, історики виявили щонайменше 13 стародавніх каное вздовж колись затонулої берегової лінії. Перше з них знайшли у 2021 році.

Історичне товариство Вісконсина Історичне товариство Вісконсина

Археологи припускають, що каное навмисно ховали у воді протягом зимових місяців, що є звичною практикою, аби вберегти їх від замерзання та деформації.

"Побачити ці каное власними очима – це потужний досвід. Вони є фізичним відображенням того, що ми знаємо з усних переказів корінних народів", – сказав Нейшн Білл, офіцер із збереження історії племен Хо-Чанк.

Докторка Емі Рузбро зазначила, що водолази також знаходили у водоймі кам’яні знаряддя праці. Знахідки демонструють, що раніше на тому місці розташовувалося стародавнє людське поселення.

Вважається, що до того, як до місцевості біля озера прийшли представники племені Хо-Чанк (близько 800 року до н.е.), у тому районі мешкали палеоіндіанці – перші люди, які заселяли Південну Америку наприкінці останнього льодовитого періоду. Сліди їхнього проживання там датуються близько 10 тисячами років до н.е.

Раніше ми розповідали про дитячі малюнки гладіаторських боїв, які знайшли у Помпеях. Науковці вважають, що маленькі автори віком від шести до семи років були свідками подій, які зображували.