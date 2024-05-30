Діти бачили бої: у Помпеях знайшли дитячі малюнки про гладіаторів і полювання

У Помпеях знайшли дитячі малюнки про гладіаторів

У Помпеях поблизу Неаполя археологи виявили дитячі малюнки вугіллям із зображенням гладіаторських боїв.

Начерки фігур гладіаторі знайшли на стіні будинку "Колонада" на руїнах давньоримського міста, що було зруйноване виверженням Везувію майже 2 тисячі років тому.

Директор розкопок Габріель Цухтрігель вважає, що ці ескізи зробили діти віком 6-7 років, повідомляє Reuters.

Окрім батальної сцени, діти зобразили на стіні голову орла, сцену полювання на кабана, обриси трьох маленьких рук і бій двох боксерів, один з яких лежить на землі. Сцена бою була виконана червоним пігментом – ймовірно, охрою.

Археологи знайшли малюнки гладіаторських боїв та обведені "дитячі руки" pompeiisites.org

Психологи з Університету Федеріко II в Неаполі вважають, що маленькі автори малюнків найімовірніше були свідками зображених подій, а не нафантазували їх.

Також діти зобразили голову орла і полювання, імовірно, на кабана

Звіт про нові відкриття опублікували в електронному журналі Pompeii Sites. Там археологи описали усе, що знайшли у кількох будинках в Помпеях та навколо.

Зокрема, у цих же розкопках науковці виявили два скелети жінки і чоловіка похилого віку, які, ймовірно, намагалися сховатися від виверження вулкана в невеликому коридорі.

А ще тут можна побачити двох боксерів, один з яких переможений

Археологи також побачили фрески із зображенням міфологічних фігур, зокрема грифонів, русалок, кентаврів, а також богів Венери (Афродіти), Аполлона і Вакха (Діоніса).

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Нагадаємо, раніше на руїнах Помпеїв виявили пекарню, в якій виготовляли хліб поневолені люди, і спальню для рабів. Також вчені знайшли скелети двох чоловіків, які намагалися врятуватися від виверження Везувію.

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