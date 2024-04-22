До 80% української аудиторії повністю відмовилися від російського контенту – опитування
Українська аудиторія майже повністю відмовилася від російського контенту – російських опозиційних та офіційних ЗМІ, а також музики.
Частка тих, хто повністю відмовився від російського інформаційного продукту, коливається від 69% до 79%.
Про це під час презентації дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії" розповіла старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України Марта Наумова, пише Укрінформ.
Водночас, за її словами, в Україні зросла кількість людей, які споживають контент, до створення якого залучені військові експерти.
"Також ми спостерігаємо зростання зацікавленості аудиторії в українському контенті – цікавить українська популярна музика, матеріали, що стосуються історії та культури України", – зазначила соціологиня.
Відтак, у порівнянні з 2023 роком, цьогоріч контент присвячений українській історії та культурі:
▲ 5% – почали дивитися;
▲ 40% – почали дивитися частіше;
▲ 39% – не змінили кількість переглядів;
▲ 10% – почали дивитися рідше;
▲ 4% – повністю відмовилися;
▲ 2% – важко відповісти.
Тим часом українську популярну музику протягом останнього року:
▲ 3% – почали слухати;
▲ 49% – почали слухати частіше;
▲ 33% – не змінили кількість прослуховувань;
▲ 8% – почали слухати рідше;
▲ 5% – повністю відмовилися;
▲ 2% – важко відповісти.
Кількісне дослідження провели з 15 по 29 січня 2024 року методом інтерв’ю "обличчя до обличчя". Загалом опитали 1200 громадян України віком від 18 років, які проживають на підконтрольних Україні територіях.
Раніше ми повідомляли, що в Україні створять мовні курси для військових.