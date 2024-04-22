До 80% української аудиторії повністю відмовилися від російського контенту – опитування

Від 69% до 79% української аудиторії відмовилася від російського контенту.

Українська аудиторія майже повністю відмовилася від російського контенту – російських опозиційних та офіційних ЗМІ, а також музики.

Частка тих, хто повністю відмовився від російського інформаційного продукту, коливається від 69% до 79%.

Про це під час презентації дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії" розповіла старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України Марта Наумова, пише Укрінформ.

Водночас, за її словами, в Україні зросла кількість людей, які споживають контент, до створення якого залучені військові експерти.

Протягом останнього року, 5% української аудиторії відмовилися від прослуховування української музики. Скрін з презентації

"Також ми спостерігаємо зростання зацікавленості аудиторії в українському контенті – цікавить українська популярна музика, матеріали, що стосуються історії та культури України", – зазначила соціологиня.

Відтак, у порівнянні з 2023 роком, цьогоріч контент присвячений українській історії та культурі:

▲ 5% – почали дивитися;

▲ 40% – почали дивитися частіше;

▲ 39% – не змінили кількість переглядів;

▲ 10% – почали дивитися рідше;

▲ 4% – повністю відмовилися;

▲ 2% – важко відповісти.

Тим часом українську популярну музику протягом останнього року:

▲ 3% – почали слухати;

▲ 49% – почали слухати частіше;

▲ 33% – не змінили кількість прослуховувань;

▲ 8% – почали слухати рідше;

▲ 5% – повністю відмовилися;

▲ 2% – важко відповісти.

Кількісне дослідження провели з 15 по 29 січня 2024 року методом інтерв’ю "обличчя до обличчя". Загалом опитали 1200 громадян України віком від 18 років, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

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