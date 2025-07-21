Від діагностики до лікування: CSD LAB запустила напрям сімейної медицини

Фото: пресофіс CSD LAB

Сімейна медицина вже добре знайома Україні. Проте пацієнти часто змушені відвідувати різні лабораторії та спеціалізовані заклади, щоб здати аналізи, отримати консультацію лікаря або пройти додаткові обстеження. Це займає багато часу — а він особливо цінний, коли йдеться про здоров’я.

Саме тому мережа CSD LAB, відома своєю лабораторною точністю, прийняла рішення відкрити новий напрям: сімейна медицина. Для пацієнтів це — можливість отримати кваліфіковану консультацію, пройти сучасні лабораторні дослідження тут і зараз та, за потреби, одразу розпочати ефективне лікування.

"Час — один із найцінніших ресурсів. Адже вчасне рішення дозволяє не лише виявити проблему на ранньому етапі, а й розпочати лікування без зайвих зволікань. Ми в CSD LAB суттєво скорочуємо шлях пацієнта від першого звернення до реального результату. Швидкість, точність і комфорт — наші ключові переваги. Щодня ми змінюємо уявлення людей про медицину: це більше не про стрес і складні маршрути, а про простоту, турботу і впевненість", — коментує заступник медичного директора CSD LAB, лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, лікар УЗД, Анастасія Якушина.

Сьогодні команда доказових лікарів у CSD LAB забезпечує персоналізований підхід та комфорт на кожному етапі. Це новий рівень доступності та якості первинної допомоги.

Фото: пресофіс CSD LAB

Як стати пацієнтом сімейного лікаря в CSD LAB?

Консультації сімейного лікаря, а також вузькопрофільних спеціалістів за його направленням у CSD LAB надаються безкоштовно за умови підписання декларації. Тож, перший крок — оформити її з лікарем. Це швидка й проста процедура, що займає лише кілька хвилин.

Все, що потрібно: мати із собою паспорт, ідентифікаційний код і телефон. Ви заповните електронну форму та підтвердите її підписання кодом із SMS.

Далі записатися на прийом можна у зручний для вас спосіб: через додаток Helsi, офіційний сайт мережі лабораторій або контакт-центр.

Пацієнти можуть обрати як особистий прийом, так і онлайн-консультацію.

"Наша мета — здорове населення і кваліфікована медична допомога, доступна кожному пацієнту. Ми маємо досвід, сильну компетентну команду і чітке бачення. Первинка має працювати так: пацієнт приходить, отримує повну картину свого стану, проходить необхідні обстеження — і вже за результатами йде чіткий діагноз та ефективне лікування. Саме так ми працюємо в CSD LAB. Прагнемо стати медичним партнером для наших клієнтів на роки", — зазначає Анастасія Якушина.

Команда, якій довіряють

У CSD LAB працюють виключно доказові, прогресивні та вмотивовані лікарі, які діють відповідно до стандартів та протоколів МОЗ. Медичні працівники постійно підвищують кваліфікацію: компанія регулярно проводить внутрішні тренінги та забезпечує участь лікарів у профільних навчальних програмах.

Фото: пресофіс CSD LAB

Більше, ніж лабораторія

Насправді CSD LAB давно вийшла за формат просто лабораторії. Це інноваційний медичний простір, де доступні понад 1500 видів досліджень: від загального аналізу крові до складних генетичних досліджень. За кожним результатом — досвідчені фахівці, які поєднують лабораторну точність із розумінням клінічної картини. Унікальна структура CSD LAB об’єднує кілька напрямів: патоморфологічну діагностику, мікробіологічні дослідження, онкогематологічну лабораторію, лабораторію цитології та молекулярної генетики.

Завдяки цьому пацієнти по всій Україні отримують точні, швидкі й надійні результати, а лікарі — цінну інформацію для прийняття рішень.

Тільки уявіть: понад 1 500 000 досліджень на рік. У компанії підкреслюють — відкриття нового напрямку, сімейної медицини, стало логічним кроком розвитку медичного простору CSD LAB.

Що далі?

Сьогодні послуги сімейного лікаря доступні у відділеннях CSD LAB у Києві та області. У перспективі — розширення цього напрямку в інші регіони України, щоб високоякісна первинна допомога ставала ближчою для ще більшої кількості людей.

Крім того, CSD LAB активно працює над створенням комплексних медичних рішень для бізнесу та корпоративного сектору.