"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"

Українські лікарі почали видаляти напис "Слава России" з тіла нещодавно звільненого з полону військовослужбовця.

Наразі рубець готують до більш агресивного втручання, повідомив головний виконавчий директор програми реабілітації "Неопалимі" Максим Туркевич.

У коментарі для "УП. Життя" Максим Туркевич розповів, що військовому, якого звуть Андрій, близько 40 років. Він отримав поранення і потрапив у полон понад 15 місяців тому. Операцію йому виконував російський хірург.

"Це було зроблено під загальною анестезією за допомогою електрокоагулятора – прилад використовують у сучасній хірургії для видалення новоутворень, невусів, бородавок тощо.

Процедуру проводили не з метою катування, а для того, щоб залишити слід. Ймовірно, це робив досвідчений лікар, оскільки напис відносно рівний та є певна схожість між іншими рубцями", – пояснив директор "Неопалимих".

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Після звільнення з полону Андрія ушпиталили, він перебуває у стаціонарі. Наразі лікарі роблять йому ін’єкції полінуклеотидів. Це необхідно для розм’якшення рубцевої тканини та її підготовки до подальших втручань. Від цього залежатиме якість лікування.

Забирати напис будуть лазерами, зазначає Максим Туркевич.

"З великою ймовірністю, ця процедура буде болючою та неприємною. Її виконують під місцевою анестезією, у рідкісних випадках – під загальною.

В Андрія рубці келоїдні і їх категорично не можна оперувати. Хірургічне втручання призводить до їхнього збільшення. Тому протокол лікування завжди складний, комбінований і персоналізований", – зауважив Туркевич.

За його словами, слід від рубців точно залишиться. Яким саме він буде і як швидко зникнуть рубці, передбачити складно – це значною мірою залежить від індивідуальних анатомічних особливостей організму.

"Більш чітке розуміння ми отримаємо після перших лазерних процедур. Наша гіпотеза полягає в тому, що приблизно за 6 місяців буде видно відчутний результат", – додав директор програми "Неопалимі" Максим Туркевич.

Наразі Андрій проходить лікування. У нього виявили травму пахової ділянки, розрив сечового міхура, грижу та розтягнення білої лінії живота. Психологічно боєць почувається добре.

Нагадаємо, військового повернули в рамках обміну "1000 на 1000", про який домовилися Україна та Росія у Стамбулі у травні 2025-го.