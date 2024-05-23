Чи вважається відмова бути хрещеними для дитини гріхом – пояснює ПЦУ

Відмова бути хрещеними дитини не вважається гріхом чи "відхрещуванням від Господа", повідомили в Православній церкві України (ПЦУ).

Там зазначили, що така думка не має нічого спільного з вченням Православної церкви.

"Якщо ви відчуваєте, що не зможете допомогти у релігійному та духовному вихованні дитини, ви маєте право відмовитися від цієї ролі. Набагато гірше буде, якщо потім хрещені батьки відмовляться від своєї духовної опіки над похресником", – пояснили в ПЦУ.

Там підкреслили, що бути хрещеними батьками – це не просто участь у Таїнстві Хрещення, а й велика відповідальність за духовне наставництво похресника на все життя.

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"Хрещені батьки повинні бути прикладом, підтримкою і духовними вчителями для своєї похресної дитини, молитися за неї та допомагати їй впродовж життя. Тому рішення стати хрещеним батьком чи матір’ю має бути усвідомленим і добровільним", – кажуть в Православній церкві України.

Коли ви не відчуваєте моральної і духовної готовності до цього, у ПЦУ радять коректно відмовитися, пояснивши причину своєї відмови.

"Хрещені батьки мають бути православними християнами, які свідомо беруть на себе відповідні обов’язки. У нашій Церкві немає заборон для "перехресного" кумівства, проте за традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб між собою, з рідними батьками охрещеної дитини та зі своєю духовною дитиною", – зазначають в ПЦУ.

Раніше у ПЦУ запевнили, що жінкам можна приходити до церкви в штанах.