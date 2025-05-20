Повідомили СБУ про спробу вербування ФСБ: правоохоронці нагородили двох юнаків з Кривого Рогу

СБУ нагородили двох юнаків з Кривого Рогу за відмову співпрацювати з ФСБ

Двоє підлітків з Дніпропетровщини, яких намагалася завербувала російська ФСБ, повідомили про спробу Службу безпеки України та Національну поліцію.

Правоохоронці нагородили юнаків віком 14 та 17 років, повідомили в СБУ.

На замовлення російських спецслужб неповнолітні мали підпалювати службові авто Сил оборони. "Пропозиції" легких грошей від представників ФСБ хлопці порізно отримали у месенджерах і соцмережах.

Силовики також вислали детальні інструкції про те, як вчинити підпал з використанням легкозаймистих сумішей.

Завдяки тому, що хлопці не піддалися на провокацію ФСБ, співробітникам СБУ та Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських "замовників" і блокувати їхню розвідактивність.

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Юнаків нагородили у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника".

В СБУ кажуть, що від початку 2024 року Служба безпеки та поліція затримали вже понад 600 осіб, які допомагали РФ вчиняти диверсії і теракти в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали як підліткам протидіяти вербуванню російських спецслужб.