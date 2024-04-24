Скільки вихідних українці матимуть у травні? Пояснення

У 2024 році християни східного обряду (греко-католики і православні) святкуватимуть Великдень у неділю, 5 травня.

Зазвичай після святкування, у понеділок, українці мали вихідний.

Раніше у Кодексі законів про працю було зазначено: коли офіційний святковий або неробочий день припадає на суботу чи неділю, то він переноситься на наступний за ним робочий день.

Однак тепер святкові дні та додаткові вихідні після свят скасували на період дії воєнного стану, який продовжили до 13 травня 2024 року.

Це означає, що 6 травня буде звичайним робочим днем.

Окрім того, зазвичай українці мали вихідні й 1 травня, коли відзначають Міжнародний день праці. Проте цей день на період війни став робочим.

Також українці не матимуть вихідного 8 травня – у День пам’яті та перемоги над нацизмом. Цього року він випадає у середу, тобто буде робочим днем.

За радянських часів День перемоги відзначали 9 травня. Проте минулого року президент Володимир Зеленський запропонував змінити назву свята та його дату. Це пов’язано з тим, що саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини і у цей день більшість народів світу вшановують пам’ять тих, хто загинув у Другій світовій війні. Відповідний законопроєкт Верховна рада ухвалила 29 травня 2023 року.

Натомість 9 травня тепер відзначають День Європи. Тож у цей день, як і 1 травня, українці працюватимуть.

Однак деякі роботодавці можуть на свій розсуд дати співробітникам дні відпочинку. Це рішення залежить від політики конкретної компанії. Тож, можливо, деякі працівники матимуть більше вихідних, ніж це передбачено законом.

Раніше ми розповідали, що Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, цього року в Україні був державним святом.