Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

Оновлено 03.04.2024 о 14:40

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Програми академічної мобільності – це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для студентів це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", – пояснює міністр.

За його словами, рішення уряду стосується лише студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).

Згідно з постановою, для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати низку документів.

Зокрема, треба довідка про направлення на навчання в іноземний заклад освіти, яка міститиме інформацію про:

підстави співробітництва;

строк навчального семестру за кордоном;

відсутність протягом двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів;

підтвердження рівня володіння мовою викладання в іноземному виші.

Також для виїзду за кордон необхідно мати:

копію договору академічної мобільності, засвідчену українським вишем;

е-квиток студента;

військово-довідковий документ від ТЦК з відповідними відмітками.

При цьому МОН жодних особливих дозволів не видаватиме.

Оксен Лісовий також зазначив, що студенти-чоловіки зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.

Нагадаємо, виїзд студентів за кордон був заборонений з 28 лютого 2022 року. До винятку входили лише ті, хто навчається в іноземних вишах.

1 квітня Кабмін вніс зміни до "Правил перетинання державного кордону громадянами України" від 1995 року, якими заборонив виїзд усім студентам.

Однак наступного дня стало відомо, що студенти іноземних вишів все ж можуть перетнути кордон.

Проте з 14 вересня 2022 року виїжджати заборонили й чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном.