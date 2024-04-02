Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов
Оновлено 03.04.2024 о 14:40
Уряд ухвалив рішення, яке дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
"Програми академічної мобільності – це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для студентів це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів – це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", – пояснює міністр.
За його словами, рішення уряду стосується лише студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).
Згідно з постановою, для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати низку документів.
Зокрема, треба довідка про направлення на навчання в іноземний заклад освіти, яка міститиме інформацію про:
- підстави співробітництва;
- строк навчального семестру за кордоном;
- відсутність протягом двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів;
- підтвердження рівня володіння мовою викладання в іноземному виші.
Також для виїзду за кордон необхідно мати:
- копію договору академічної мобільності, засвідчену українським вишем;
- е-квиток студента;
- військово-довідковий документ від ТЦК з відповідними відмітками.
При цьому МОН жодних особливих дозволів не видаватиме.
Оксен Лісовий також зазначив, що студенти-чоловіки зможуть ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.
Нагадаємо, виїзд студентів за кордон був заборонений з 28 лютого 2022 року. До винятку входили лише ті, хто навчається в іноземних вишах.
1 квітня Кабмін вніс зміни до "Правил перетинання державного кордону громадянами України" від 1995 року, якими заборонив виїзд усім студентам.
Однак наступного дня стало відомо, що студенти іноземних вишів все ж можуть перетнути кордон.
Проте з 14 вересня 2022 року виїжджати заборонили й чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном.