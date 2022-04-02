Виїзд за кордон для студентів українських вишів – неможливий, але є виняток

Студенти чоловічої статі, які навчаються в українських університетів, під час війни не можуть виїжджати за кордон.

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти освітнього комітету ВР Юлія Гришина.

"Отримую дуже багато питань про те, як студентам виїхати за кордон під час війни. Зараз це неможливо, незважаючи на відстрочку від призову для студентів. Єдиний виняток – ті, хто навчається в іноземних вишах", – пояснила народна депутатка.

Виїзд студентів за кордон наразі заборонений постановою Кабінету міністрів України, попри те, що діти, які вчаться на денній або дуальній формах освіти, мають право на відстрочку від призову.

IvanSemenovich/Depositphotos

За її словами, перетнути український кордон в умовах воєнного стану можуть лише студенти іноземних вишів.

"Водночас, відповідно до листа Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військкомати отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчається в іноземних вишах", – зауважила Гришина.

Для цього студенту необхідно мати такі документи:

відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Також Юлія Гришина нагадала, що наразі всі територіальні центри комплектування вивезені на підконтрольні Україні території.

Адресу найближчого центру можна дізнатися, зателефонувавши в обласний центр комплектування. Контакти можна знайти за посиланням.

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