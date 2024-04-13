На піску виклали HELP: з безлюдного острова врятували рибалок, які жили там понад тиждень

На безлюдному острові в Тихому океані знайшли трьох рибалок.

На безлюдному острові Пайкелот у Тихому океані знайшли трьох рибалок, які виклали на березі пальмовими гілками слово HELP. Його помітили з висоти.

Про це пише CNN та The New York Times.

Як з'ясувалося, 31 березня троє рибалок вийшли у море на риболовлю на 6-метровому човні з моторним двигуном, який внаслідок шторму зламався.

Перебуваючи посеред океану, чоловіки спрямували курс до найближчого острова, який виявився безлюдним. Острів розташований приблизно в 160 км від їхнього дому.

Безлюдний острів Пайкелот розташований приблизно в 160 км від їхнього дому. U.S. Coast Guard

У мореплавців була рація, а також мобільні телефони, однак вони розрядилися. Аби привернути увагу, на березі острова вони з пальмових гілок виклали слово HELP.

Зазначається, що впродовж тижня перебування "в ізоляції" вони їли кокоси та пили воду з місцевого колодязя, який раніше створили відвідувачі острова.

6 квітня родичі зниклих рибалок звернулися до берегової охорони США. Разом із рятувальниками правоохоронці почали пошуки.

Мікронезійський острів Пайкелот вкритий пальмами й кущами. Його довжина менша одного кілометра – приблизно 600 метрів.

За словами рятувальників, попри те, що з висоти пташиного польоту Пайкелот виглядає як крихітна точка в Тихому океані, острів був частиною пошукової зони. Загалом пошуки тривали на території понад 160 тисяч кілометрів.

8 квітня рятувальний літак виявив на пляжі острова слово HELP. Наступного дня до острова направили катер берегової охорони, який доставив моряків додому.

"Їхній напис став ключовим у тому, що ми їх знайшли й направили рятувальний катер до острова", – сказав координатор пошуково-рятувальної місії Челсі Гарсія.

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