На острові Джарилгач окупанти знищили всю рослинність – науковець

У Херсонські області на острові Джарилгач, який тимчасово окупований військами РФ, згоріла вся рослинність.

Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Окупанти повністю спалили Джарилгач", – написав Сергій Данилов.

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У коментарі "УП. Життя", він розповів, що протягом 28-29 червня у східній частині острова, де розташовані основні лісові насадження, відбувалася пожежа.

"Виглядає так, що там була дуже потужна пожежа, в результаті якої загинули всі зелені насадження в центральній та східній частині острова", – розповів дослідник.

Фото: IamHummy /Depositphotos

За його словами, на острові, переважно, були штучні насадження та існувало лісництво.

"Там склалися доволі унікальні ландшафти, щось подібне було на Кінбурнській косі, яка теж значною мірою згоріла. У весняний період там буде трав'яний покров, але без втручання людини, Джарилгач перетвориться на піщаний острів, який розмиватиме водою", – зазначив Сергій Данилов.

Раніше ми розповідали, що в низці європейських міст відбулись акції проти екоциду росіян на острові Джарилгач на Херсонщині.