На острові Джарилгач окупанти знищили всю рослинність – науковець

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 червня 2023

У Херсонські області на острові Джарилгач, який тимчасово окупований військами РФ, згоріла вся рослинність. 

Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. 

"Окупанти повністю спалили Джарилгач", – написав Сергій Данилов. 

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У коментарі "УП. Життя", він розповів, що протягом 28-29 червня у східній частині острова, де розташовані основні лісові насадження, відбувалася пожежа.  

"Виглядає так, що там була дуже потужна пожежа, в результаті якої загинули всі зелені насадження в центральній та східній частині острова", – розповів дослідник. 

Фото: IamHummy/Depositphotos

За його словами, на острові, переважно, були штучні насадження та існувало лісництво.

"Там склалися доволі унікальні ландшафти, щось подібне було на Кінбурнській косі, яка теж значною мірою згоріла. У весняний період там буде трав'яний покров, але без втручання людини, Джарилгач перетвориться на піщаний острів, який розмиватиме водою", – зазначив Сергій Данилов. 

Раніше ми розповідали, що в низці європейських міст відбулись акції проти екоциду росіян на острові Джарилгач на Херсонщині.

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