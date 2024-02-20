Виклик "швидкої" через смс чи відеодзвінок: в Україні працює пілотний проєкт безбар’єрності

В Україні діє пілотний проєкт із неголосового виклику бригади екстреної допомоги – для цього потрібно надіслати смс-повідомлення чи здійснити відеовиклик на номер 112.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, на лінії працюють оператори, які володіють жестовою мовою – це спростить людям із порушеннями слуху та мовлення доступ до виклику бригади екстреної допомоги.

Окрім цього, така послуга корисна для тих, хто не говорить або погано володіє українською і тому не може в телефонній розмові швидко й чітко пояснити причину виклику.

“Безбар’єрність часто помилково асоціюється лише з подоланням фізичних перешкод – облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді ж це поняття значно ширше, впливає на кожного з нас і часто ховається в дрібницях”, – наголошують у МОЗ.

У міністерстві зазначають, що за пів року роботи лінії пілотного проєкту лише в Києві на номер 112 надійшло 46 повідомлень, 41 виклик із залученням операторів, що володіють жестовою мовою, і 20 смс-повідомлень.

Єдиний номер екстреної допомоги 112 в Україні: що відомо?

Єдиний номер екстреної допомоги 112 буде запроваджено на території України до кінця грудня 2024 року.

Запровадження єдиної лінії екстреної допомоги обʼєднає всі служби (101, 102, 103, 104) і допоможе ефективніше надавати допомогу людям.

Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов’язань у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Сервіси Служби 112 наразі доступні для мешканців Києва, Київської, Львівської, Житомирської, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Раніше ми писали, що в Дніпрі 10-річний хлопчик вчасно зателефонував до поліції і швидкої, коли його мамі стало зле.