Сім’ї загиблих у полоні бійців отримуватимуть 15 мільйонів гривень: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13168, який усуває правову невизначеність у порядку, за яким отримували виплати сім’ї військових, що загинули в полоні.

Зміни гарантують одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень, незалежно від причин смерті військових, повідомили у Верховній Раді.

Раніше через неоднозначне тлумачення рідні захисників мали доводити своє право на фінансову допомогу від держави через суд. До цього виплати надавали лише у випадку загибелі через поранення, травму або каліцтво. А смерть під час перебування у полоні компенсувалася у значно меншому обсязі.

"Закон виправляє несправедливість та визнає: полон – це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць перебуває за ґратами ворожої в’язниці", – написали в парламенті.

Зміни також поширюються на випадки, які трапилися до того, як нова норма набрала чинності.

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Крім того, законопроєкт продовжує до одного року термін після звільнення зі служби, протягом якого військові, які отримали поранення чи захворіли, але не мають статусу інвалідності, мають оформити документи на отримання допомоги.

Документ уточнює розмір одноразових виплат – його розраховуватимуть залежно від прожиткового мінімуму, встановленого 1 січня того року, коли надали статус інвалідності.

Раніше ми розповідали, як сім'ям загиблих військових і пораненим бійцям отримали допомогу від держави.