Приписав лікувальні властивості: одного з виробників БАДів оштрафували за обман споживачів

Антимонопольний комітет наклав штраф на виробника дієтичних добавок (БАДів) "Біхелс", який поширював інформацію про лікувальні властивості продукції, які насправді не мали наукового доведення.

"Чудодійні" властивості виробник розмістив на упаковці дієтичної добавки "Фемінозиду" та своєму сайті, інформує Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема "Біхелс" заявляли, що БАД нібито здатний:

допомогти при захворюваннях, спричинених вірусом папіломи людини, зокрема онкогенного типу, а також профілактувати їх;

допомогти при захворюваннях, спричинених вірусами герпесу різного типу та профілактувати їх;

сприяти загальному зміцненню організму та посиленню імунітету.

Щоб підтвердити згадані властивості добавки, компанія посилалася на наукові дослідження лікарського засобу "Протефлазід", який має схожу назву, але його відпускають лише за рецептом.

Антимонопольний комітет України визнав, що цим "Біхелс" поширили неправдиву інформацію, яка вводить в оману споживачів, та отримали недобросовісну перевагу перед конкурентами на ринку.

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На порушника наклали штраф у 450 тисяч гривень.

"Видавання дієтичних добавок (БАДів) за ліки є неправомірним, адже регулювання їхнього обігу значно відрізняється від регулювання обігу лікарських засобів. Перші значно легше продавати й рекламувати, до того ж для їхньої купівлі не потрібен рецепт", – пояснюють в МОЗ.

У відомстві наголошують, що часом українці зловживають БАДами через те, що їх придбати простіше, ніж ліки. Однак недобросовісні виробники можуть надавати дієтичним добавкам характеристик, які не доведені науково.

Як стверджують в МОЗ, такі дії виробників не лише порушують законодавство, а й ставлять під загрозу здоров'я і життя пацієнтів.

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Важливо! Перед початком вживання вітамінів, дієтичних добавок чи лікарських засобів необхідно звернутися до лікаря!