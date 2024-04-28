Дельфін, що помер у США, був хворим на пташиний грип – дослідження

Науковці виявили у ссавця вірус високопатогенного грипу, який є причиною високої смертності пташок.

Науковці повідомили, що дельфін, який помер у Флориді, США, був інфікований вірусом пташиного грипу. Це перший випадок зараження китоподібного в Північній Америці.

Про це стало відомо з доповіді дослідників з Програми порятунку морських тварин Університету Флориди, повідомляє Science X Daily.

Дельфіна виду афаліна звичайна виявили в березні 2022 року, коли він застряг біля одного з каналів у Флориді і потребував допомоги людей. Місцеві намагалися звільнити тварину, але ссавець помер до прибуття спеціалістів.

Згодом дослідники виявили, що дельфін мав багато проблем із здоров’ям, зокрема запалення мозку. Спершу фахівці не розглядали пташиний грип як причину загибелі тварини. Однак їхню думку змусило змінити виявлення в дельфіна менінгоенцефаліту – гострого інфекційного захворювання, викликаного бактеріальною або вірусною інфекцією.

Команда припустила можливість інфікування китоподібного вірусом ще й через численні повідомлення про загибель птахів через пташиний грип.

Лабораторія діагностики хвороб тварин Bronson у Флориді підтвердила наявність вірусу в легенях і мозку тварини. Ідентичних висновків дійшли в Національній лабораторії ветеринарної служби в штаті Айова, яка додатково характеризувала хворобу. Дослідники встановили, що причиною смерті дельфіна став вірус HPAI A (вірус високопатогенного грипу, який є причиною смертності інфікованих пташок у 90-100% випадків).

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Досі не встановлено, як саме самець інфікувався пташиним грипом. Припускають, що джерелом вірусу могло бути споживання дельфіном в їжу хворих пернатих, однак така поведінка зазвичай не типова для китоподібних.

Під час годування дельфіни часом виштовхують рибу на мулистий берег, аби там її з’їсти. Дослідники припускають, що наближеність їжі до фекалій і сечі пташок могло збільшити вірогідність інфікування. Однак такий метод годування не поширений у районі, де знайшли дельфіна.

Можливо, взаємодія ссавця із зараженою пташкою була випадковою – тварина ввійшла в контакт з інфікованим пернатим під час годування рибою, що стрибає на поверхню води.

Автори звіту наголошують, що ціллю дослідження було проінформувати громадськість про важливість постійного контролю за вірусом і дотримання протоколів біозахисту. Вони вважають, що передача пташиного грипу між різними видами може бути катастрофічною для популяцій дельфінів.

"Тестування на віруси пташиного грипу повинно бути частиною майбутнього регулярного моніторингу стану здоров’я під час розслідування випадків викидання морських ссавців на берег, особливо якщо у тварини спостерігаються будь-які неврологічні порушення", – йдеться у звіті.

Раніше ми розповідали про різке скорочення популяції морських птахів через спалах пташиного грипу.