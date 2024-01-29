В Антарктиці, ймовірно, виявили перші випадки смерті пінгвінів від пташиного грипу

Дослідники підозрюють, що в Антарктиці представники двох видів пінгвінів померли від пташиного грипу.

Вчені припускають, що вірус може швидко поширитися колоніями цих морських птахів, повідомляє The Guardian.

Ймовірно, принаймні один королівський пінгвін в Антарктиці помер від пташиного грипу. За останніми даними Наукового комітету з антарктичних досліджень, підозрілий випадок був зафіксований на острові Південна Джорджія.

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У цій самій місцевості також виявили підозру на смерть від H5N1 пінгвіна-шкіпера.

Ймовірно, в Антарктиці зафіксували перші випадки загибелі пінгвінів від пташиного грипу. Фото: nicholas_dale/Depositphotos

Окремо підтвердили загибель від H5N1 щонайменше одного пінгвіна-шкіпера з більш ніж 20 пташенятами на Фолклендських островах – за 1500 кілометрів на захід від Південної Джорджії.

Крім того, з моменту появи H5N1 в Антарктиці, там почастішали випадки масової загибелі морських слонів, а також морських котиків, бурих чайок і бурих поморників.

Попередні спалахи в Південній Африці, Чилі та Аргентині показали, що пінгвіни сприйнятливі до хвороби. Відтоді, як хвороба потрапила до Південної Америки, від неї загинуло понад 500 тисяч морських птахів, серед яких найбільше постраждали пінгвіни, пелікани та сули.

"Враховуючи їхню колоніальну соціальну організацію, можна лише здогадуватися, як швидко хвороба пройде через колонії", – заявила Діана Белл, професорка природоохоронної біології в Університеті Східної Англії.

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Наразі на материковій частині Антарктиди не зафіксовано жодного випадку захворювання. Однак це може бути пов'язано з тим, що там дуже мало людей, які могли б це виявити.

H5N1 також потрапив і до Арктики. У грудні там підтвердили перший випадок смерті білого ведмедя.

Нагадаємо, в Аргентині через пташиний грип загинули 96% дитинчат морських слонів та 220 фламінго.