"Дякуємо, що витримали": військовий повернувся з полону у свій день народження

В одного з українських військових, які повернулися додому в рамках нового етапу великого обміну полоненими, сьогодні день народження. При зустрічі йому подарували ікону та футболку з вишивкою.

Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

На відео, яке опублікувало відомство, видно, як одразу після виходу з автобуса чоловіка вітають з поверненням і днем народження.

Також йому вручають білу футболку з елементом вишивки, і одразу ж пропонують її одягнути.

"З днем народження вас! Дякуємо вам, що витримали", – каже Юлія Павлюк, керівниця Центрального представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Також вона вручила чоловікові ікону, щоб та "його оберігала".

Нагадаємо, 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень і мають серйозні проблеми зі здоров’ям: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених також оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.