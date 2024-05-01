Усі розділи
Підтримати УП

Окупанта засудили до 12 років в’язниці за зґвалтування українки під час окупації Херсонщини

Анна Коваленко — 1 травня, 15:01
Окупанта засудили до 12 років в’язниці за зґвалтування українки під час окупації Херсонщини
Уродженець Дагестану погрожував жінці і протягом тривалого часу навідувався до неї, аби вчиняти насилля.
Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

12 років позбавлення волі призначив суд військовослужбовцю 94-го полку оперативного призначення Росгвардії, який ґвалтував жительку окупованої Херсонщини.

Про визнання російського окупанта винним повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що в липні 2022 року уродженець Дагестану з’явився в будинку місцевої жительки та погрожував їй з метою вступу в статевий зв’язок.

Тривалий час росіянин чинив над потерпілою сексуальне насилля, залякуючи груповим зґвалтуванням, кажуть в ОГП.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Функцію публічного обвинуваення у справі виконали прокурори Херсонськоої обласної прокуратури.

Раніше ми розповідали про те, що переживають постраждалі від сексуального насилля під час війни і як діяти, щоб вберегти себе.

Читайте також :
Поліція розслідує понад 70 справ щодо вчинення сексуального насильства окупантами
Читайте також :
Сексуальне насильство як зброя воєнного терору: що переживають українці, яких зґвалтували росіяни
Реклама:

Головне сьогодні