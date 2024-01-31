Поліція розслідує понад 70 справ щодо вчинення сексуального насильства окупантами

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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31 січня 2024

Поліція розслідує 77 справ щодо сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами на території України. 

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо сексуального насильства, скоєного під час війни, маємо 77 кейсів, 89 постраждалих. Частина постраждалих в Україні, частина виїхала, але співпрацює зі слідством", – зазначив він.

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Наразі поліція повідомила про підозри 27 окупантам. Переважна більшість з них – заочні.

Поліція повідомила про підозри за скоєння сексуального насильства 27 окупантам. Фото: Tinnakorn/Depositphotos

"Знову ж таки – ми не знаємо реальних цифр щодо сексуального насильства, як і не знаємо скільки насправді людей загинули на окупованих територіях. Але цей злочин відноситься до воєнного і не має строку давності", – наголосив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, у травні 2022 року до суду скерували першу справу про зґвалтування під час війни – тоді звинуватили окупанта, який знущався з українців на Київщині.

Найбільше сексуальних злочинів російських військових проти українців та українок зафіксували в Херсонській області. Станом на 5 жовтня 2023 року їх було 235. 

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