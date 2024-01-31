Поліція розслідує понад 70 справ щодо вчинення сексуального насильства окупантами

Поліція розслідує 77 справ щодо сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами на території України.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо сексуального насильства, скоєного під час війни, маємо 77 кейсів, 89 постраждалих. Частина постраждалих в Україні, частина виїхала, але співпрацює зі слідством", – зазначив він.

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Наразі поліція повідомила про підозри 27 окупантам. Переважна більшість з них – заочні.

Поліція повідомила про підозри за скоєння сексуального насильства 27 окупантам. Фото: Tinnakorn/Depositphotos

"Знову ж таки – ми не знаємо реальних цифр щодо сексуального насильства, як і не знаємо скільки насправді людей загинули на окупованих територіях. Але цей злочин відноситься до воєнного і не має строку давності", – наголосив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, у травні 2022 року до суду скерували першу справу про зґвалтування під час війни – тоді звинуватили окупанта, який знущався з українців на Київщині.

Найбільше сексуальних злочинів російських військових проти українців та українок зафіксували в Херсонській області. Станом на 5 жовтня 2023 року їх було 235.

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