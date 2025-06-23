Усі розділи
Підтримати УП

Внаслідок нічної атаки по Києву загинуло подружжя: у них залишився син-школяр

Тетяна Бугаєнко — 23 червня, 13:17
Внаслідок нічної атаки по Києву загинуло подружжя: у них залишився син-школяр
Внаслідок російської атаки по Києву знищено п'ятиповерховий будинок
Київська міська прокуратура

Внаслідок нічної російської атаки по Києву загинуло подружжя. Сиротою залишився їхній син Кирило.

Інформацію про загибель батьків школяра "УП. Життя" підтвердили у школі №97 імені Олени Теліги, де хлопець нещодавно закінчив 9 клас.

Керівниця батьківського комітету класу Наталія Ситник розповіла, що хлопець не постраждав, адже під час нічної атаки перебував за містом у бабусі.

"У нас є група, де є я і діти. Коли стався вибух, я дітям написала, чи все ок. Всі відписались. А потім мені Кирило написав особисто: "Тьотя Наташа, я не можу додзвонитись до мами і тата".

Я почала телефонувати. Куди я тільки не дзвонила… Він мені сказав, де вони проживали, я надіслала цю інформацію поліції, щоб їх шукали. Потім, на жаль, дізналися, що вони загинули", – розповіла жінка.

РЕКЛАМА:

За її словами, внаслідок атаки загинув також дідусь хлопчика. У дитини залишилися бабуся, тітка та дядько.

"Батьків я знала особисто з першого класу. Нещодавно у нас був випускний, наші діти випускалися з 9 класу.

Це такі люди… Знаєте, коли кажуть, що люди кохають одне одного, то вони помирають в один день? Оце й про них", – розповіла Наталія.

За її словами, хлопець добре навчається у школі. Щоб допомогти йому, батьківський комітет ініціював збір коштів.

"У дитини немає житла. Йому зараз жити у селі? Дитина звикла бути тут – де його друзі та його школа. Речей у нього не залишилось. Бабуся на 3 тисячі гривень пенсії цього всього не витягне", – зазначає Наталія.

Допомогти Кирилу можна, надіславши гроші на банку, яку відкрив батьківський комітет. Номер картки: 4441 1111 2546 0422.

Батьки однокласників також почали шукати психолога, який працюватиме з Кирилом. За словами Наталії, їм вдалося знайти спеціалістів, які готові працювати з хлопчиком та його родиною безкоштовно.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки уночі 23 червня постраждали будівлі кампусу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського у Солом’янському районі – там вибиті вікна, у будівлі, що розташована поруч, вирувала масштабна пожежа.

Читайте також :
Внаслідок російського удару по Києву загинула сім'я і двоє братів: що про них відомо
Реклама:

Головне сьогодні