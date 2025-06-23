Внаслідок нічної атаки по Києву загинуло подружжя: у них залишився син-школяр

Внаслідок нічної російської атаки по Києву загинуло подружжя. Сиротою залишився їхній син Кирило.

Інформацію про загибель батьків школяра "УП. Життя" підтвердили у школі №97 імені Олени Теліги, де хлопець нещодавно закінчив 9 клас.

Керівниця батьківського комітету класу Наталія Ситник розповіла, що хлопець не постраждав, адже під час нічної атаки перебував за містом у бабусі.

"У нас є група, де є я і діти. Коли стався вибух, я дітям написала, чи все ок. Всі відписались. А потім мені Кирило написав особисто: "Тьотя Наташа, я не можу додзвонитись до мами і тата".

Я почала телефонувати. Куди я тільки не дзвонила… Він мені сказав, де вони проживали, я надіслала цю інформацію поліції, щоб їх шукали. Потім, на жаль, дізналися, що вони загинули", – розповіла жінка.

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За її словами, внаслідок атаки загинув також дідусь хлопчика. У дитини залишилися бабуся, тітка та дядько.

"Батьків я знала особисто з першого класу. Нещодавно у нас був випускний, наші діти випускалися з 9 класу.

Це такі люди… Знаєте, коли кажуть, що люди кохають одне одного, то вони помирають в один день? Оце й про них", – розповіла Наталія.

За її словами, хлопець добре навчається у школі. Щоб допомогти йому, батьківський комітет ініціював збір коштів.

"У дитини немає житла. Йому зараз жити у селі? Дитина звикла бути тут – де його друзі та його школа. Речей у нього не залишилось. Бабуся на 3 тисячі гривень пенсії цього всього не витягне", – зазначає Наталія.

Допомогти Кирилу можна, надіславши гроші на банку, яку відкрив батьківський комітет. Номер картки: 4441 1111 2546 0422.

Батьки однокласників також почали шукати психолога, який працюватиме з Кирилом. За словами Наталії, їм вдалося знайти спеціалістів, які готові працювати з хлопчиком та його родиною безкоштовно.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки уночі 23 червня постраждали будівлі кампусу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського у Солом’янському районі – там вибиті вікна, у будівлі, що розташована поруч, вирувала масштабна пожежа.