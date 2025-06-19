Внаслідок російського удару по Києву загинула сім'я і двоє братів: що про них відомо

Від російського удару загинула родина Шобиків: тато, мама, їхній старший син і його дівчина

Жертвами російської атаки по Києву вночі 17 червня стали 28 людей. Серед них – сім’я Шобиків, яка жила на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок.

Про це повідомила їхня родичка Тетяна.

Внаслідок влучання ворожої балістичної ракети загинули батько Ростислав, мати Інна, їхній 22-річний син Артем і його 21-річна дівчина Вероніка Кушниренко.

З цілої сім'ї вижив тільки молодший син – 12-річний Ілля, який саме був у бабусі.

"Немає слів, щоб описати біль. Біль матері, яка в свої 88 років ховатиме свого останнього сина (перший – мій тато – помер в 2006 році) та онука. Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо", – написала жінка.

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Також відомо, що внаслідок російської атаки загинули двоє рідних братів – Артем і Максим Твердохліби. Інформацію про це підтвердили на сторінці Парафіївського ліцею Чернігівської області, випускниками якого були чоловіки.

Максим та Артем Твердохліби загинули внаслідок російської атаки вночі 17 червня Парафіївський ліцей/Facebook

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, яка працювала на місці події, розповіла, що старшому Максиму було 31 роки, а його молодшому брату Артему – 29.

"Артем і Максим спочатку були в укритті, коли прилетіли перші "Шахеди". Дзвонили мамі. Але потім чомусь вирішили повернутись до квартири. І коли прилетіла ракета, більше на звʼязок не виходили", – написала медійниця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок удару по будинку в Солом’янському районі загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Його батьки цілий день чекали біля розтрощеного будинку, в надії побачити сина живим, однак, дива не сталося.