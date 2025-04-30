Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах: Зеленський підписав закон

Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах

Президент України підписав законопроєкт щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Один з пунктів дозволяє зараховувати волонтерство як практику в освітніх закладах.

Про це йдеться у картці документа № 11159.

Законопроєкт подали на розгляд ще у квітні 2024 року. Автори зазначили, що зміни потрібні для того, аби волонтерство в Україні мало менш стихійний характер, а стало частиною систематичного підходу.

У пояснювальній записці йдеться, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід.

"Згідно зі статтею 434 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, одним із завдань для української держави є сприяння молоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь поза освітньою системою, зокрема в рамках волонтерської діяльності, та визнання цінності такого досвіду", – зазначили автори.

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Волонтерство дає можливість молоді розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до закладів освіти, але й для вступу на ринок праці.

Відтепер волонтерський досвід може впливати на вступ до закладів освіти, адже його можна включати в мотиваційний лист вступника. До листа можна додати копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують інформацію.

Закон також дозволяє зараховувати час волонтерської діяльності до практики (в разі її відповідності освітній програмі закладу освіти за згодою вишу).

Волонтерам видаватимуть документ, який підтверджує участь у волонтерській діяльності від громадської, благодійної чи волонтерської організації.