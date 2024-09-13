Коти в каструлях і собаки в сендвічах: як у соцмережах реагують на заяву Трампа щодо мігрантів

Власники собак і котів створюють жартівливі відео зі своїми улюбленцями

Під час дебатів між кандидатами у президенти США Дональд Трамп заявив, що мігранти нібито їдять домашніх тварин. У соцмережах на ці слова відреагували хвилею мемів.

Власники собак і котів створюють жартівливі відео зі своїми улюбленцями, накладаючи на них слова Трампа. "УП. Життя" зібрала найкращі ролики.

Користувачка Tik-Tok з ніком polacocina іронічно намагається всадити свого улюбленця в каструлі під супровід слів Трампа.

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А на акаунті destinyschis діляться рецептом сендвіча, де серед інгредієнтів нібито є песик.

Користувач Tik-Tok з ніком arosario412 іронізує над наляканою мордочкою свого кота під акомпанемент заяви Трампа.

А користувач petri_sport_shep_logan уявив, якими могли б бути докази на користь слів Трампа.

Користувач з ніком leuleu_theblue показав реакцію свого улюбленця на заяву, озвучену на дебатах.

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