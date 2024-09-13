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Коти в каструлях і собаки в сендвічах: як у соцмережах реагують на заяву Трампа щодо мігрантів

Анастасія Мосорко — 13 вересня, 16:51
Коти в каструлях і собаки в сендвічах: як у соцмережах реагують на заяву Трампа щодо мігрантів
Власники собак і котів створюють жартівливі відео зі своїми улюбленцями
Klanneke/DEPOSITPHOTOS

Під час дебатів між кандидатами у президенти США Дональд Трамп заявив, що мігранти нібито їдять домашніх тварин. У соцмережах на ці слова відреагували хвилею мемів.

Власники собак і котів створюють жартівливі відео зі своїми улюбленцями, накладаючи на них слова Трампа. "УП. Життя" зібрала найкращі ролики.

Користувачка Tik-Tok з ніком polacocina іронічно намагається всадити свого улюбленця в каструлі під супровід слів Трампа.

@polacocina Receta de gatitos, they’re eating the dogs #theyreeatingthedogs #polacocina #humor #catsoftiktok #cat #catsvideo #gatitos #michi #michistiktok #michis #donaldtrump ♬ original sound - BBC News
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А на акаунті destinyschis діляться рецептом сендвіча, де серед інгредієнтів нібито є песик.

@destinyschis Who doesnt love a chis sandwich? Im quite partial to a baby bel. #theyreeatingthedogs #dogs #dogmemes #chihuahuas #destinyschis #trump #kamala ♬ original sound - Independent

Користувач Tik-Tok з ніком arosario412 іронізує над наляканою мордочкою свого кота під акомпанемент заяви Трампа.

@arosario412 #trump #trending #cats #kamalaharris2024🇺🇸💙 ♬ original sound - BBC News

А користувач petri_sport_shep_logan уявив, якими могли б бути докази на користь слів Трампа.

@petri_sport_shep_logan #voteblue2024💙 #goldenretriever #germanshepherd ♬ original sound - BBC News

Користувач з ніком leuleu_theblue показав реакцію свого улюбленця на заяву, озвучену на дебатах.

@leuleu_theblue #debate #dog #dogsoftiktok #funnyvideos ♬ original sound - BBC News

Раніше ми розповідали, як українці у соцмережах відреагували на можливість одружитися у "Дії".

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