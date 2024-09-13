"Український варіант шлюбу в Лас-Вегасі": у соцмережах жартують із можливості одружитися у "Дії"

У "Дії" з’явилася можливість одружуватися онлайн. Лише за перші 24 години українці забронювали через цей сервіс дати шлюбів на 2 місяці вперед, а пропозиція через застосунок стала трендом тижня.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за перші три дні функціонування сервісу користувачі зробили 416 133 пропозиції. При цьому позитивних відповідей було лише 49 282. Крім того, 1 247 пар уже встигли подати заяви про шлюб.

Українці в соцмережах сприйняли нововведення з гумором. "УП. Життя" зібрала найкращі меми.

Журналіст і військовослужбовець Євген Спірін вважає, що після такої кількості пропозицій одружитися, які надіслали українці, "Дія" мусить запустити послугу "єГарбуз".

"З новою послугою "єГарбуз" ви зможете надіслати гарбуза тим, хто потенційно може відправити вам запрошення одружитись. Причому зробити це ще до того, як пропозицію надіслали вам. Тож це дасть людині зрозуміти, шо ви не збираєтесь одружуватись і не змусить її соромитись. Бета тестінг стане доступним вже з 16 вересня", – написав він у Facebook.

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У соцмережі X користувачі жартують з того, що українці неправильно сприйняли новий сервіс від "Дії".

"Дія: створює потрібну послугу в цифровому форматі.

Люди: диви, який приколяс, треба спробувати", – пише користувачка з ніком "пінгвін розкрутний".

Скрін зі соцмереж

"Ааа, там у "Дії" треба зразу знать, з ким женишся. А я думав, буде як "Тіндер", – додає користувач "лесик пʼяточкIIN'".

Скрін зі соцмереж

"Хлопчик: кидає вогник.Чоловік: кидає посилання одружитись через "Дію", – жартує "Баба Яга".

Скрін зі соцмереж

"Шлюб у "Дії" – це український варіант шлюбу в Лас-Вегасі? Все, що відбувається в "Дії", залишається в "Дії", – запитує Ірина Німецьких.

А користувач "човник" публікує персонажа, вираз обличчя якого, на його думку, мав би передати настрій працівників Мінцифри.

Скрін зі соцмереж

"Розробники "Дії" цілий день спостерігають, як всі оновили застосунок і розсилають пропозиції одружитися всім, кому можуть і не можуть", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, віднедавна у "Дії" можна зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та провести онлайн-церемонію. Для цього треба: бути повнолітніми громадянами України; мати верифікований податковий номер; мати ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії"; не перебувати в іншому шлюбі; якщо розлучені – мати про це дані в реєстрі ДРАЦС.