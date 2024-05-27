Вчені виявили, що ворони вміють рахувати, але роблять це не так, як люди

Німецькі вчені виявили, що ворони вміють рахувати та навмисно видавати певну кількість звуків за командою.

Такого висновку вони дійшли у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science, повідомляє Nature.

Науковці працювали з трьома чорними воронами (Corvus corone), які вже вміли каркати по команді. Протягом кількох місяців птахів вчили асоціювати візуальні сигнали (зображення з цифрами 1, 2, 3 або 4) із кількістю вигуків, які вони повинні були зробити.

Пізніше ворон також ознайомили з чотирма слуховими сигналами, кожен із яких асоціювався з певним числом.

Наприклад, візуальна підказка могла бути у вигляді яскраво-синьої цифри, а відповідний їй звук – пів секундної мелодії барабанного дробу.

Під час експерименту птахи стояли перед екраном і отримували візуальний або слуховий сигнали. Вони мали крикнути потрібну кількість разів, а після цього – натиснути дзьобом "клавішу введення" на сенсорному моніторі.

Якщо ворони робили все правильно, автоматична годівниця видавала їм гранули пташиного корму і борошняних хрущаків.

Вчені помітили, що більшу частину часу результати були правильними й зовсім не випадковими. Крім того, дослідники зрозуміли, що ворони планують кількість криків заздалегідь – на це вказували акустичні відмінності першого вигуку.

Попри це, помилки все ж були – інколи птахи збивалися з ліку.

За словами науковців, вміння ворон не схоже на те, що люди розуміють під "справжнім" рахуванням, яке вимагає символічного розуміння чисел. Однак воно може бути еволюційним попередником цієї навички.

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