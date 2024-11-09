Грифони, фараони і шнауцери: чи впізнаєте ви незвичайні породи собак? ТЕСТ

Яка японська порода має другу назву "тигровий собака"?

Каі-кен Каі-кен, тора-іну або "тигровий собака" – це рідкісна японська порода, виведена у регіоні Каі префектури Яманаші для полювання на дичину у гірських середовищах. Ці собаки з "тигровим" забарвленням вправно лазять по деревах і плавають, можуть полювати на оленів, кабанів та навіть ведмедів, а ще добре ладнають з людьми. Каі-кен разом з акіта-іну, хоккайдо, кішу, сікоку і шиба-іну належать до 6 автентичних японських порід, які перебувають під захистом Асоціації збереження японської собаки (Nihon Ken Hozonkai). Хаскі Каі-кен, тора-іну або "тигровий собака" – це рідкісна японська порода, виведена у регіоні Каі префектури Яманаші для полювання на дичину у гірських середовищах. Ці собаки з "тигровим" забарвленням вправно лазять по деревах і плавають, можуть полювати на оленів, кабанів та навіть ведмедів, а ще добре ладнають з людьми. Каі-кен разом з акіта-іну, хоккайдо, кішу, сікоку і шиба-іну належать до 6 автентичних японських порід, які перебувають під захистом Асоціації збереження японської собаки (Nihon Ken Hozonkai). Шиба-іну Каі-кен, тора-іну або "тигровий собака" – це рідкісна японська порода, виведена у регіоні Каі префектури Яманаші для полювання на дичину у гірських середовищах. Ці собаки з "тигровим" забарвленням вправно лазять по деревах і плавають, можуть полювати на оленів, кабанів та навіть ведмедів, а ще добре ладнають з людьми. Каі-кен разом з акіта-іну, хоккайдо, кішу, сікоку і шиба-іну належать до 6 автентичних японських порід, які перебувають під захистом Асоціації збереження японської собаки (Nihon Ken Hozonkai). Хоккайдо Каі-кен, тора-іну або "тигровий собака" – це рідкісна японська порода, виведена у регіоні Каі префектури Яманаші для полювання на дичину у гірських середовищах. Ці собаки з "тигровим" забарвленням вправно лазять по деревах і плавають, можуть полювати на оленів, кабанів та навіть ведмедів, а ще добре ладнають з людьми. Каі-кен разом з акіта-іну, хоккайдо, кішу, сікоку і шиба-іну належать до 6 автентичних японських порід, які перебувають під захистом Асоціації збереження японської собаки (Nihon Ken Hozonkai).