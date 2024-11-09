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Тест

Грифони, фараони і шнауцери: чи впізнаєте ви незвичайні породи собак? ТЕСТ

Олена Барсукова — 9 листопада, 06:00
Фото: albertoclemares.hotmail.com/DEPOSITPHOTOS
Грифони, фараони і шнауцери: чи впізнаєте ви незвичайні породи собак? ТЕСТ
Фото: albertoclemares.hotmail.com/DEPOSITPHOTOS

За даними Міжнародної кінологічної федерації, у світі існує щонайменше 360 порід собак.

Навряд чи когось можуть здивувати популярні в Україні породи, як-от німецька вівчарка, ротвейлер, лабрадор, мопс, такса чи бульдог.

Але чи впізнаєте ви гаванського бішона, бріарда чи каі?

"Українська правда. Життя" підготувала тест про представників маловідомих й незвичних порід, які можуть здивувати навіть досвідчених собачників.

Перевірте себе!

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1/13

Як називається порода собаки на фото?

2/13

Яка японська порода має другу назву "тигровий собака"?

3/13

Яка з цих порід була виведена у Франції шляхом схрещення порід барбет та пікардійська вівчарка?

4/13

Як називається порода собаки на фото?

5/13

Як називається ця мисливська порода?

6/13

Яка порода у цих кумедних песиків?

7/13

А як називається порода цього красеня?

8/13

Яка англійська порода зображена на фото?

9/13

Що це за німецька порода?

10/13

Як називається порода на фото, яку вважають однією з найбільших у світі?

11/13

Як називається порода цього кучерявого красеня?

12/13

Що це за маленький пес?

13/13

І наостанок: хто цей оголений красень?