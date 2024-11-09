Грифони, фараони і шнауцери: чи впізнаєте ви незвичайні породи собак? ТЕСТ
За даними Міжнародної кінологічної федерації, у світі існує щонайменше 360 порід собак.
Навряд чи когось можуть здивувати популярні в Україні породи, як-от німецька вівчарка, ротвейлер, лабрадор, мопс, такса чи бульдог.
Але чи впізнаєте ви гаванського бішона, бріарда чи каі?
"Українська правда. Життя" підготувала тест про представників маловідомих й незвичних порід, які можуть здивувати навіть досвідчених собачників.
Перевірте себе!
Як називається порода собаки на фото?
Яка японська порода має другу назву "тигровий собака"?
Яка з цих порід була виведена у Франції шляхом схрещення порід барбет та пікардійська вівчарка?
Як називається порода собаки на фото?
Як називається ця мисливська порода?
Яка порода у цих кумедних песиків?
А як називається порода цього красеня?
Яка англійська порода зображена на фото?
Що це за німецька порода?
Як називається порода на фото, яку вважають однією з найбільших у світі?
Як називається порода цього кучерявого красеня?
Що це за маленький пес?
І наостанок: хто цей оголений красень?