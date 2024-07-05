Новосілля у сплюшок: Київський зоопарк показав нове житло сов, врятованих ЗСУ

У Київському зоопарку показали нове житло сов, яких нещодавно врятували бійці ЗСУ.

Сплюшки євразійські (совки) отримали відтворений куточок живої природи площею 20 метрів квадратних, розповіли працівники зоопарку в соцмережах.

Куточок встелений піском і щепою з живою ялинкою. Для комфорту птахів там встановили дерев’яні будиночки, різнорівневі присади, гілки дерев, годівнички та напувалки.

Будиночок сплюшок розмістили біля авіарію грифів.

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"Зважаючи на нічний спосіб життя цих птахів, для збагачення середовища та полювання маленьким совкам встановлено спеціальний ліхтарик, що приваблює різноманітних комах. І це стає додатковим прекрасним смаколиком до основного м’ясного раціону", – кажуть у Київзоо.

Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку переселили ще одну групу врятованих птахів. У новий авіарій заселилися два фазани, дві китайські папуги та пара папуг королівських.