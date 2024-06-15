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"Перебував у сильному стресі та мав контузію": у Київзоо показали нове житло капібари Тохи

Анна Коваленко — 15 червня, 12:09
Перебував у сильному стресі та мав контузію: у Київзоо показали нове житло капібари Тохи
Після лікування на Тоху чекає тривала реабілітація та адаптація
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Через місяць після порятунку та лікування капібара Тоха вийшов у відкритий природній вольєр. Тепер на нього чекає тривала реабілітація та знайомство з іншими тваринами.

Про це розповіли у Київському зоопарку.

На відео видно просторий вольєр і зручності, які турботливо облаштовують для Тохи працівники. Серед них – намощене з сіна м’якеньке місце для відпочинку капібари.

Не забувають і про смаколики для врятованої тварини – після новосілля Тоха вже встиг поласувати яблуками.

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За словами працівників Київзоо, місяць тому волонтери вивезли Тоху з території, яку постійно обстрілювали російські військові.

"Тварина перебувала у сильному стресі та мала контузію", – розповіли про стан капібари в зоопарку.

Тоха пройшов етап необхідного лікування і тепер влаштовується у зеленому маєтку на березі басейну з водоспадом.

Морда капібари
Київський зоологічний парк загальнодеравного значення/Facebook
Капібара Тоха у новому житлі
Київський зоологічний парк загальнодеравного значення/Facebook
Капібара в Київському зоопару
Київський зоологічний парк загальнодеравного значення/Facebook
Врятований капібара Тоха
Київський зоологічний парк загальнодеравного значення/Facebook

Тепер водосвинку можна відвідати у Київському зоологічному парку наприкінці копитного ряду біля слоновника, повідомляють у закладі.

Раніше працівники Київського зоопарку влаштували для тварин водні процедури. "Літнє спа" тоді прийняли слон Хорас, бегемотиха Лілі, капібари, ведмеді, леви, мавпи, пелікани, крокодили та інші вихованці.

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