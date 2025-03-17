Встигніть долучитися: оголосили перших учасників "Фестивалю кар’єри" на ВДНГ

На ринку праці компаніям дедалі складніше знаходити нових фахівців, а спеціалістам — перспективні можливості. Щоб об’єднати роботодавців і кандидатів, з 22 по 25 травня на пройде "Фестиваль кар’єри", співорганізатором якого разом з ВДНГ виступає компанія Work.ua. Захід, вхід на який буде вільним, збере корпоративних учасників, освітні установи, профільні організації та кар’єрних експертів — і запрошує приєднатися всі компанії, що шукають талантів на українському ринку праці.

Загалом участь у фестивалі візьмуть сотні учасників. Серед перших, хто вже долучився, — ритейлери, представники агросектору, індустрії гостинності, паливно-енергетичного комплексу, освітні установи та інші. Усі вони не лише поділяться актуальними вакансіями, а й проведуть воркшопи та майстеркласи, щоб дати гостям фестивалю практичні знання й навички.

Щоб приєднатися до фестивалю, треба заповнити заявку за посиланням.

Зокрема, АЗС ОККО проводитиме швидкі співбесіди, кар’єрні тести та сесії "Запитання – відповідь" із рекрутерами. З інтерактивною програмою виступить і державний університет "Київський авіаційний інститут": у його зоні можна буде безкоштовно пройти інженерні практикуми та в деталях роздивитися моделі літаків.

А на стенді агрохолдингу Kernel можна буде під керівництвом експертів зануритися в технологічні процеси, власноруч протестувати агроприлади й дізнатися більше про різноманітні зразки ґрунту і зерна.

"Ми усвідомлено залучаємо учасників із різних галузей, щоб запропонувати відвідувачам якомога більше можливостей і варіантів початку або продовження кар’єри. А також робимо акцент на практичних демонстраціях, щоб наочно показати особливості кожної з професій", — зазначає керівниця фестивалю Катерина Ломакіна.

Серед інших учасників "Фестивалю кар’єри" — "Сільпо", "Фора", "Фокстрот", "Укрзалізниця", 1+1 media, "Нафтогаз", UKRNAFTA, Comfy, ДТЕК, "Ощадбанк", "Нібулон", Київська школа економіки (KSE), Благодійний фонд "Співдія", Благодійний фонд "Життєлюб", Університет "КРОК", Cambridge.ua, Освітній Холдинг А+, мережа освітніх проєктів MriyDiy та багато інших, які також ознайомлять гостей зі своїми вакансіями й карʼєрними можливостями. Деякі з них можуть розглядати кандидатів для подальшого працевлаштування безпосередньо на заході.

Програма фестивалю складатиметься з понад 150 заходів, зокрема лекцій експертів, підприємців і кар’єрних консультантів, презентацій компаній, нетворкінгу та швидких співбесід, що допоможуть відвідувачам знайти нові можливості для розвитку. В інтерактивних зонах можна буде побачити демонстрації від технічних фахівців, отримати кар’єрні консультації, пройти профорієнтацію, а також відвідати практичні заняття зі створення резюме й написання мотиваційних листів. Список компаній та інтерактивних зон також буде розширюватися.

Фестиваль кар’єри відбудеться з 22 по 25 травня за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ. Вхід на подію — вільний.

Детальніша інформація і оновлення програми доступні на офіційних сторінках фестивалю у Facebook та Instagram.