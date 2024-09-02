"80% природних лісів під загрозою": WWF виступили проти законопроєкту про санітарні рубки

Всесвітній фонд дикої природи WWF-Україна виступив проти законопроєкту, який може скасувати оцінку впливу санітарних рубок лісу на довкілля.

Йдеться про законопроєкт № 9516, який невдовзі винесуть на голосування у Раді, розповіли "УП. Життя" фахівці WWF-Україна.

На думку природоохоронців, у разі ухвалення цієї ініціативи 80% лісів природного походження може опинитися під загрозою необґрунтованих рубок.

"Основною ідеєю запропонованих змін у поточній редакції законопроєкту є скасування оцінки впливу на довкілля для суцільних санітарних рубок незалежно від причин.

Всесвітній фонд природи WWF-Україна не підтримує законопроєкт № 9516 та вважає, що його положення не розв’язують питання суцільних санітарних рубок та суперечать євроінтеграційним зобов’язанням України", – наголошують природозахисники.

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Чому WWF-Україна критикує законопроєкт?

У Всесвітньому фонді природи вважають, що законопроєкт може поставити під загрозу необґрунтованих рубок 80% лісів природного походження, серед яких є цінні старовікові ліси, що перебувають поза державною охороною.

Але згідно з Лісовою стратегією ЄС до 2030 року, всі старовікові ліси мають бути збережені.

"Особливо критичною" ситуація може стати для Карпатського регіону, де нині обмежені так звані "рубки головного користування" (промислові рубки для отримання деревини).

Природозахисники вважають, що ухвалення законопроєкту в чинній редакції було б "поверненням до найгірших радянських практик".

"Саме переруби після Другої світової війни без жодних екологічних вимог і створення на їх місці штучних – насамперед соснових і смерекових лісів – зробили більшість українських лісів пожежонебезпечними, нестійкими до хвороб та змін клімату", – кажуть у WWF-Україна.

Природозахисники також вважають, що законопроєкт нехтує євроінтеграційними зобов’язаннями України, оскільки в ньому не розкриті питання Смарагдової мережі та охорони оселищ відповідно до Бернської конвенції тощо.

Але перед країнами-членами ЄС стоїть завдання взяти під охорону всі старовікові ліси, навіть якщо в минулому там проводили лісогосподарські заходи.

Зрештою, суцільні санітарні рубки "заблокують можливість продажу деревини до ЄС", а це, на думку природоохоронців, стане додатковим випробуванням для економіки України.

"Відповідно до Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR), будь-які суцільні рубки в старовікових лісах з подальшим створенням на їхньому місці лісових культур є порушенням – таку деревину та вироби з неї не можна буде експортувати до країн Євросоюзу.

Україна зазнає економічних збитків та вчергове може опинитися в епіцентрі міжнародного скандалу", – прогнозує фонд.

У WWF стверджують, що ухвалення законопроєкту призведе до деградації лісів природного походження, поверне лісове господарство України до радянських часів, уповільнить євроінтеграцію та завдасть економічних і репутаційних збитків державі.

Фонд закликає продовжити засідання Робочої групи, щоб напрацювати альтернативний законопроєкт, який стосуватиметься саме суцільних санітарних рубок та буде спрямований на захист лісових екосистем, збереження біорізноманіття та відповідність європейському законодавству.

"Наразі більш ніж 20% всіх природоохоронних земель України постраждали та продовжують потерпати від російської збройної агресії або розміщені на тимчасово окупованих територіях. Виходом з ситуації має стати фокус уваги ДП "Ліси України" саме на штучних лісах. Саме вони мають взяти на себе навантаження війни та післявоєнної відбудови, оскільки й були створені, в першу чергу, для закриття потреб у деревині", – додає WWF-Україна.

За словами екозахисників, інші українці, які також виступають проти ухвалення законопроєкту №9516, можуть написати звернення до депутатів за інструкцією Української природоохоронної групи.

Раніше Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував внести законопроєкт №9516 на розгляд Верховної ради, але екозахисники, зокрема Українська природоохоронна група, виступили проти.

Законопроєкт №9516, одним з ініціаторів якого є народний депутат "Слуги народу" Олександр Матусевич, пропонує зміни до деяких законодавчих актів України щодо управління лісами.

У коментарі "Суспільному. Івано-Франківськ" Матусевич розповідав, що вважає ухвалення цього законопроєкту необхідним, аби швидко очищувати дерева, пошкоджені пожежами, вітром, шкідниками чи хворобами. Адже оцінка впливу на довкілля, за його словами, дорого коштує і триває місяцями.

"Ми провели статистику і в більшості випадків гроші за оцінки впливу на довкілля отримують такі собі приватні структури, не державні установи. 95% звіту по оцінках впливу на довкілля – це просто переписані матеріали лісовпорядкування, за які вже держлісгосп заплатив кошти. Тобто тут логіки немає. Це просто викачування грошей з державних підприємств", – вважає нардеп.

Він також заявив, що "процедури оцінки впливу рубок на довкілля немає в законодавстві держав Євросоюзу", і оцінка впливу потрібна лише для вирубки лісу, в якого змінюється цільове призначення, а для вирубки пошкодженої деревини.

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Нагадаємо, хоч санітарні рубки призначені для того, щоб "оздоровлювати" ліс, "Українська правда" з'ясувала, як їх іноді використовують для прикриття, щоб знищувати здоровий ліс.